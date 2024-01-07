بـ3800 جنيه شهريا| دراسة تكلفة تعيين 30 ألف معلم مساعد لسد العجز

أكدت الحكومة المصرية ، أنه يتم دراسـة تكلفـة تعييـن عـدد 30 ألـف معلـم مسـاعد بتكلفـة سـنوية تقـدر بنحـو 1.4 مليـار جنيـه لسـد العجـز فـي المعلميـن ، مـن خـلال مسـابقة تجـرى لهـذا الغـرض ، موضحة أن هذا سيتم بمتوسـط تكلفـة شـهرية للمعلـم تقـدر بنحـو 3800 جنيـه.
وكان قد أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس أعوام، بواقع 30 ألف معلم كل عام، تستهدف سد العجز في المعلمين، مشيرا إلى أنه في حال عدم اكتمال العدد المطلوب في أي محافظة خلال مسابقة العام الأول 2022 ومسابقة العام الثاني 2023 ، سيتم التنسيق مع الجهاز لتنظيم مسابقة جديدة لاستكمال العدد المقرر والمطلوب لكل محافظة من المعلمين.
وأشار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على اختيار أفضل المعلمين الذين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.
موعد مسابقة 30 ألف معلم 2024
أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أن ه سيتم فتح باب التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2024 ، على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز في الفترة من 18 حتى 31 يناير الجاري .
رابط مسابقة 30 ألف معلم 2024
يمكن لمن يهمه الأمر التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2024 من خلال رابط مسابقة 30 الف معلم 2024 المتاح على بوابة الوظائف الحكومية .
وللوصول إلى رابط مسابقة 30 ألف معلم 2024 ، يمكن للمتقدم الضغط مباشرة على الرابط التالي : Https://jobs.caoa.gov.eg
الأعداد المطلوبة في مسابقة 30 ألف معلم 2024
وفقا لما تم إعلانه رسمياً ، تحتاج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال مسابقة 30 ألف معلم 2024 ، إلى التعاقد مع 11114 معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، والثالث) للعام الدراسي 2024 - 2025 بجميع محافظات الجمهورية .
شروط مسابقة 30 ألف معلم 2024
حددت البيانات الرسمية الصادرة عن الجخاز المركزي للتنظيم والإدارة ، شروط مسابقة 30 ألف معلم 2024 والتي تمثلت في :
- أن يكون المتقدم لـ مسابقة 30 الف معلم 2024 متمتعاً بالجنسية المصرية
- أن يكون المتقدم لـ مسابقة 30 الف معلم 2024 محمود السيرة، وحسن السمعة
- ألا يكون قد سبق الحُكم على المتقدم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره
- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل
- ألا يزيد سن المتقدم لـ مسابقة 30 الف معلم 2024 عن 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان
- أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية (تعليم أساسي/ابتدائي/معلم فصل) بكلية التربية أو كلية التربية النوعية
- أن يكون التقدير العام للمتقدم مقبولا فأعلى
- أن يجتاز الإختبار وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن
- أن يجتاز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبار والتدريبات المطلوبة
- يجب التقديم في فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي
- سداد مبلغ مقداره 26 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحقا لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.