عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلاء الواجهة.. منع التصالح في مخالفات البناء لهذا السبب

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء الشروط اللازمة لتقنين البنايات المخالفة وأصدرت تراخيص لهم.


ونصت المادة  9 من قانون التصالح على أن تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح  وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من ذا القانون.

التصالح في مخالفات البناء 

وطبقا للمادة السابقة، يخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدره ما يأتي:

1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال ذ انت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها

2 - وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.

قبول التصالح في مخالفات البناء

 

ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى. ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونا.

طلاء واجهات المباني في قانون التصالح بمخالفات البناء


وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستثنى من ذلك القري والتوابع.

التصالح التصالح في مخالفات البناء واجهات المباني التصالح 2024 رسوم التصالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

استحملت قرفك.. تصريحات نارية من طليق دنيا بطمة ضدها بسبب تسريب أخبارها

الأرصاد: موجة باردة مصحوبة بأمطار تضرب البلاد الأربعاء القادم

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

بسبب غسل الأطباق| تفاصيل إنهاء حياة عامل علي يد صاحب عربية فول بعين شمس

مفاجأة جديدة|صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز و7 لاعبين يرحلون عن القلعة البيضاء

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

سنقدم مرافعة قانونية.. الأردن يؤيد دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في العدل الدولية

للمرة الثانية.. نقيب المحامين يقرر تطبيق الزيادة الدورية للمعاشات بنسبة 5% للمستحقين

منع الخصم من الراتب ببلوغ المعاش ومد سن التوظيف |مقترحات لدعم المواطن

لمدة 3 أشهر.. إقامة جديدة للسائحين على متن اليخوت الأجنبية

مع حلول عيد الميلاد.. مسار العائلة المقدسة ومكانتها في الإسلام |خاص

تصميمي وأفكاري.. اعترافات غادة والي في اتهامها بسرقة فنان روسي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجريب فروت؟

في حضور 30 ألف متفرج.. ماذا يفعل منتخب الفراعنة في بروفته الأخيرة قبل أمم افريقيا؟

منذ 6 سنوات| انتقادات لاذعة لمحمد رمضان والسبب قبلة.. وهذه جنسية الفتاة

إطلالة شتوية لافتة.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

تفاصيل شهادات 27% من بنكي مصر والأهلي.. وكيف تحصل على عائد شهري منها؟

فنانة لبنانية شهيرة تروي تفاصيل الاعتداء عليها في عمر 12 عاما

بعد 5 أيام.. إنقاذ تسعينية يابانية بأعجوبة من تحت الركام|مقطع فيديو لا يصدق

انا أهلاوية.. أسما إبراهيم: عاتبت لاعب النادى الأهلى على انتقاله للزمالك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ