كتابة المقال.. ورشة عمل للنادي الثقافي بالأقصر في مركز شباب طيبة

نفذ النادي الثقافي بالأقصر، ورشة عمل، عن كتابة المقال، في مركز شباب طيبة العوامية، بمشاركة أعضاء النادي.

أشرف على الورشة، الدكتور ياسر السنوسي وكيل مديرية الشباب والرياضة، وجيهان عبده حسن مديرة إدارة تنمية الشباب، وعمر محمد حرز الله مدير إدارة شباب الأقصر، الكلاوتي محمد عمره منسق النادي الثقافي، مصطفى ثابت مشرف النادي الثقافي.

ما هو النادي الثقافي

والنادي الثقافي، هو أحد المشروعات القومية التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لتنمية الشباب)، ويهدف إلى رفع المستوى الثقافي والفني والوعى الديني لدى الشباب.

ويأتي ذلك، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ونجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وصلاح محمد رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة.