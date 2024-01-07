بمناسبة عيد الميلاد.. رئيس مدينة الأقصر يوزع الحلوى على الأطفال |صور

قام رئيس مدينة الأقصر اللواء على الشربينى بتقديم الهدايا والحلوى وباقات من الزهور، على المواطنين الأقباط أثناء زيارته لكاتدرائية السيدة العذراء وكنيسة الملاك بمنطقة حي وسط وكنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بمنطقة حي شرق ، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد 2024.



وأكد “الشرابي”، أن هناك توجيهات من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر للأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتواجد والمشاركة دائماً مع المواطنين في كل الاعياد والمناسبات.



ومن جانبه، تقدم محافظ الأقصر، بالتهنئة لجميع الإخوة الأقباط بالمحافظة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة وأن يمن علينا بالأمن والأمان والاستقرار ويحمي وطننا الغالي من كل مكروه وسوء، في ظل القياده الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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