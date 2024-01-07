تطبيق الجدارات في 756 مدرسة وإقامة 10 أخرى تطبيقية بمشاركة القطاع الخاص

أكدت وثيقة ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 / 2030 التي أعلنتها الحكومة اليوم في بيان رسمي لها، حرص الدولة على تطويـر التعليـم والتدريـب المهنـي، مشددة على أنها من أبرز المستهدفات والأولويات العاجلة.

وأشارت وثيقة ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 / 2030 التي أعلنتها الحكومة اليوم، إلى تطبيـق الجـدارات فـي 756 مدرسـة، وإقامـة 10 مـدارس تطبيقيـة بالمشـاركة مـع القطـاع الخـاص.

كما أكدت وثيقة ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 / 2030 ، أنه من المخطط زيادة عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية من 54 مدرسة عام 2023 إلى 140 مدرسة عام 2030.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد أن الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر، تغيرت؛ بفضل التعاون المثمر مع شركاء النجاح.

وأشار إلى أن إقبال الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة بالشهادة الإعدادية، على مدارس التعليم الفني، زاد بشكل كبير؛ لوجود وعي لدى الطلاب بأن هناك فرصة أمامهم للالتحاق بسوق العمل مباشرة فور تخرجهم من مدارس التعليم الفني، أو لاستكمال دراستهم من خلال الجامعات التكنولوجية دون معادلة، أو الالتحاق بالجامعات الأكاديمية بعد إجراء المعادلة، فضلًا عن زيادة الطلب من مختلف دول العالم على هؤلاء الخريجين الذين يتم حجزهم للعمل قبل التخرج سواء فى الداخل أو خارج مصر، كما أن أحد الدول الأوروبية ستقوم بتشغيل 500 طالب للعمل لديها.

ومن جهته.. استعرض الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، جهود الوزارة فى تطوير التعليم الفنى، حيث أوضح أنه خلال الفترة 2018-2023 تمت الشراكة مع شركات القطاع الخاص فى إنشاء عدد كبير من مدارس التكنولوجيا التطبيقية،.

وأشار إلى أنها بدأت بـ 3 مدارس في عام 2018 ووصلت إلى 70 مدرسة في عام 2023، وتم إعادة بناء مناهج التعليم الفنى على أساس منهجية الجدارات التي تركز على اتقان الخريج للمهارات المهنية والمعارف والسلوكيات المستدامة.؟

وأوضح أنه تم تطبيق المناهج المطورة في حوالي 100 مدرسة عام 2019، ووصلت الآن إلى أكثر من 1300 مدرسة في عام 2023، من إجمالي 2700 مدرسة، بالإضافة إلى أن نسبة حضور الطلاب في المدارس الفنية ذات المناهج المطورة تصل إلى نحو 90% من الطلاب، كما تم حتى الآن إعادة بناء 230 منهج دراسي من جميع النوعيات.

وأضاف الدكتور محمد مجاهد ،أنه تم إنشاء إدارة مركزية جديدة لتدريب معلمي التعليم الفني ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، وإنشاء هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء لضمان الجودة والاعتماد لبرامج التعليم الفني والتقني "اتقان"، لافتا إلى أنه يتم حاليا تشكيل مجلس إدارة هذه الهيئة التى من المتوقع أن تضع التعليم الفنى المصري على الخريطة العالمية.