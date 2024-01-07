"اطمنوا منسقين"|وزير التعليم لـ"صدى البلد": الكهرباء لن تنقطع بلجان امتحانات الثانوي الإلكترونية

حسم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل المثار بشأن تخوفات أولياء الأمور والطلاب من انقطاع الكهرباء في اللجان أثناء سير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها إلكترونيا في المدارس المجهزة.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ"صدى البلد"، “لا داعي للقلق.. لأنني تواصلت مع معالي وزير الكهرباء، ونسقت معه هذا الأمر بالفعل، لتمر امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الإلكترونية بسلام، وبدون أي عوائق بإذن الله”.

وكان عدد من أولياء الأمور عبروا عن تخوفاتهم من أزمة انقطاع الكهرباء وتأثيرها على سير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الإلكترونية، حيث قالت فاطمة فتحي، مؤسس ائتلاف “تعليم بلا حدود”، عبر جروب حوار مجتمعي تربوي، “ما موقف طلاب الصف الثاني الثانوي إذا قطعت الكهرباء أثناء أداء الامتحان ؟ هل المدارس تحتوي علي مولدات كهربية تسمح بإتمام الامتحان؟ ام سيتم تغيير امتحانات الصفين الأول الثاني الثانوي من إلكترونية إلي ورقية؟”.

وقالت فاتن أحمد، أحد أولياء الأمور، “برجاء توصيل صوت اولياء الامور بمطالبتهم عدم قطع الكهرباء في أيام الامتحانات”.

وعلى جانب آخر.. أعلنت المدارس الثانوية، خبرا عاجلا لجميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 الموجودين في مختلف أنحاء الجمهورية.

أكدت المدارس الثانوية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2024، أنه صدر قرار رسمي بـ مد فترة تسجيل البيانات للمرة الثانية في الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم، ليستمر التسجيل حتى 11 يناير 2024 .

تنبيه عاجل من المدارس الثانوية الآن

وقالت المدارس الثانوية، إن قرار مد فترة تسجيل البيانات في الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم للمرة الثانية ، يأتي بهدف إتاحة الفرصة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، للتأكد من البيانات ومراجعتها جيداً.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد خصصت رابط لتسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم ، مؤكدةً أن الوصول إليه يتم عن طريق الصغط على

https://moe-register.emis.gov.eg/ لمراجعة بيانات الطالب وعمل استمارة التقدم للامتحان ، وذلك باستخدام البريد الالكتروني الموحد الخاص بالطالب

موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قررت عقد امتحانات نصف العام 2024 للصفين الأول والثاني الثانوي خلال الفترة من 11 حتى 14 يناير المقبل.

وتتولى كل مديرية وإدارة تعليمية إعلان جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 في المدارس وفقا للمواعيد التي حددتها وزارة التربية والتعليم .

تعليمات عاجلة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024

وفي هذا الصدد ، أعلنت المدارس الثانوية، تعليمات مهمة للطلاب قبل انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024

وشملت التعليمات الصادرة من المدارس للطلاب بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 ما يلي :