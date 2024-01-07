عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جو كوي يستضيف حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الليلة

صدى البلد

يستضيف الممثل الكوميدي الأمريكي جو كوي حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الليلة بعدما قدما عروضا كوميديا نشرت عبر المنصات المختلفة منها نتفليكس .


 

جو كوي الذي يبلغ من العمر ٥٢ عاما قال في بيان له إن استضافة حفل جولدن جلوب سيكون مميزا للغاية في مسيرته الفنية والاحترافية، معبرا عن سعادته بفخر عائلته به في هذه الخطوة.


 

ومن بين مقدمي جوائز  الفئات في حفل الليلة كل كم أوبرا وينفري، ومات ديمون، وجاريد ليتو، ودوا ليبا، وبن أفليك، ودانييل كالويا، وأنجيلا باسيت، وفلورنس بيو وغيرهم.


 

txt

الليلة.. حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ81 | تفاصيل

txt

تعرف على القائمة الكاملة لترشيحات جولدن جلوب لعام 2024


 

يقام الليلة حفل توزيع جوائز  جولدن جلوب السنوي  في نسختها ال ٨١  لتكريم أفضل الأعمال السينمائية والتلفزيونية بعد إعلان قوائمالترشيحات في ديسمبر الماضي.


 


 

ومن بين المرشحين في الحفل الذي سيذاع عبر شاشة cbs  الذي سيقام في لوس أنجلوس على مستوى الأفلام Killers of the Flower Moon وPoor Things وPast Lives.


 

كما تم ترشيح Succession وThe Crown وThe Last of Us في فئات المسلسلات، ويتم بثه مباشرة من فندق بيفرلي هيلتون في  كاليفورنيا.


 


 

حصل فيلم Killers of the Flower Moon للمخرج مارتن سكورسيزي، على ٧ ترشيحات والذي يدور حول أفراد من قبيلة أوسيدج قُتلوابوحشية في عشرينيات القرن الماضي عندما حاول المستوطنون البيض الانتقال إلى أراضيهم، مدفوعين بالجشع على النفط.


 


 

وتم ترشيح فيلم Poor Things أيضًا في سبع فئات. يقتبس يورجوس لانثيموس من الرواية التي تحمل نفس الاسم، حيث تلعب إيما ستوندور طفلة تم زرع دماغها في جسد امرأة بالغة، وتذهب في مغامرة لاكتشاف الذات في جميع أنحاء العالم.

جولدن جلوب Killers of the Flower Moon The Crown ترشيحات جولدن جلوب حفل جولدن جلوب حفل توزيع جوائز جولدن جلوب فيلم Killers of the Flower Moon

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استحملت قرفك.. تصريحات نارية من طليق دنيا بطمة ضدها بسبب تسريب أخبارها

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

مفاجأة جديدة|صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز و7 لاعبين يرحلون عن القلعة البيضاء

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

مفاجأة في مفاوضات الأهلي مع مهاجم أجنبي .. تفاصيل

الحكومة: زيادة سلع التموين إلى 100 لإتاحة خيارات أكثر أمام المواطنين

الأرصاد: موجة باردة مصحوبة بأمطار تضرب البلاد الأربعاء القادم

الجرام بـ 2837 |تحركات قوية في أسعار الذهب .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

موضوعات متعلقة

إيهاب توفيق يطرح فيديو كليب "أيوة يا غشاش"| فيديو

الليلة.. حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ81 | تفاصيل

بـ«أبو نسب».. محمد إمام يعود لصدارة شباك التذاكر وإيراداته تصل 30 مليون جنيه

أحمد العوضي: اجتهدت عشان "الإسكندراني" وكانت فرصة إني أقدم أول بطولة ليا

عصام السقا: وافقت على "الإسكندراني" من غير تفكير وربنا دايما بيجبر بخاطري

مفاجأة.. تكريم وألبوم جديد للفنان إيهاب توفيق بدعم من موسم الرياض

باربي جيرل ونضارة مصطفى قمر وذكريات إيهاب توفيق..لقطات من حفل كاسيت 90

مبحبش الكذب .. الفراشة نيللي تحتفل بعيد ميلادها بـ "زغروطة" | فيديو

ترشيحاتنا

دعاء ختم القرآن الكريم مكتوب كامل.. عبادة وذكر

صحف عبرية: زيارة بلينكن تأكيد على الدعم الأمريكي لإسرائيل

رصيد الأنسولين صفر.. تحرك برلماني عاجل لإنقاذ مرضى السكر في مصر

أمير قطر لـ«بلينكن»: يجب وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري

صناعة صلاح.. تريزيجيه يضع مصر في المقدمة أمام تنزانيا

الأرز بـ25 جنيها والسكر بـ27| مفاجأة بشأن أسعار السلع بمبادرة "كلنا واحد"..فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم تعاقده على جعفر العمدة 2.. لماذا يغيب محمد رمضان عن ماراثون الدراما؟

باقون ومستمرون.. رسالة مؤثرة من وائل الدحدوح أثناء دفن نجله الشهيد.. فيديو

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجريب فروت؟

في حضور 30 ألف متفرج.. ماذا يفعل منتخب الفراعنة في بروفته الأخيرة قبل أمم افريقيا؟

فيديو

أفشة: عبدالحفيظ لا يُقارن بـ بيبو.. وشيكابالا «زي ميسي» |«فيديوجراف»

باقون ومستمرون.. رسالة مؤثرة من وائل الدحدوح أثناء دفن نجله الشهيد.. فيديو

تفاصيل شهادات 27% من بنكي مصر والأهلي.. وكيف تحصل على عائد شهري منها؟

فنانة لبنانية شهيرة تروي تفاصيل الاعتداء عليها في عمر 12 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ