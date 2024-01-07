لتغيبهم عن العمل..وكيل صحة القليوبية يحيل بعض العاملين بالمنشآت الصحية للتحقيق

قرر الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إحالة بعض العاملين بمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، والوحدات الصحية ووحدات طب الأسرة بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة إلى التحقيق لعدم تواجدهم علي رأس العمل، اليوم بمقر عملهم وغير محرر لهم خطوط سير أوأذون مغادرة بسجلات الحضور والانصراف.



وكان فريق التفتيش المالي والإداري، بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية قد تقدم بتقرير للعرض على وكيل الوزارة يتضمن نتيجة مرور اللجان المُشكلة لمتابعة الانضباط الإداري بمستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الأولية بالمحافظة، وإنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة.



وأسفرت المتابعة بالمرور على مستشفي رمد بنها، مستشفي حميات بنها، مستشفي رمد قليوب، ومستسفي حميات قليوب، مستشفي طوخ المركزى، مستشفي حميات طوخ، المركز الطبى ببنها، بعض وحدات قليوب، والعديد من وحدات إدارة بنها، مستشفى بهتيم المركزي، مستشفى شبين القناطر، مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية، مستشفى القناطر الخيرية، وبعض وحدات إدارة القناطر الخيرية.



وأكد فريق التفتيش المالي والإداري بالمديرية، على الانضباط الإداري، وتواجد الفريق الطبي النوباتجي بالأماكن المذكورة، وإحالة غير الملتزمين للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بمديرية الصحة في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيال غير الملتزمين.

وقد أعرب الأستاذ الدكتور حموده الجزار عن خالص شكره وتقديره لجميع العاملين بإدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية على جهودهم المبذولة علي مدار اليوم.



وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، استمرار تكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور على المنشآت الصحية وخاصة بالقري والعزب لتحقيق الإنظباط في منظومة العمل وتحسين مستوي الأداء والإرتقاء بمستوي الخدمات الصحية و العلاجية المقدمة للمواطنين.