عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتغيبهم عن العمل..وكيل صحة القليوبية يحيل بعض العاملين بالمنشآت الصحية للتحقيق

المستشفيات
المستشفيات

قرر الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إحالة بعض العاملين بمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، والوحدات الصحية ووحدات طب الأسرة بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة إلى التحقيق لعدم تواجدهم علي رأس العمل، اليوم بمقر عملهم وغير محرر لهم خطوط سير أوأذون مغادرة بسجلات الحضور والانصراف.


وكان فريق التفتيش المالي والإداري، بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية قد تقدم بتقرير للعرض على وكيل الوزارة يتضمن نتيجة مرور اللجان المُشكلة لمتابعة الانضباط الإداري بمستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الأولية بالمحافظة، وإنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة.


وأسفرت المتابعة بالمرور على مستشفي رمد بنها، مستشفي حميات بنها، مستشفي رمد قليوب، ومستسفي حميات قليوب، مستشفي طوخ المركزى، مستشفي حميات طوخ، المركز الطبى ببنها، بعض وحدات قليوب، والعديد من وحدات إدارة بنها، مستشفى بهتيم المركزي، مستشفى شبين القناطر، مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية، مستشفى القناطر الخيرية، وبعض وحدات إدارة القناطر الخيرية.


وأكد فريق التفتيش المالي والإداري بالمديرية، على الانضباط الإداري، وتواجد الفريق الطبي النوباتجي بالأماكن المذكورة، وإحالة غير الملتزمين للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بمديرية الصحة في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيال غير الملتزمين.
وقد أعرب الأستاذ الدكتور حموده الجزار عن خالص شكره وتقديره لجميع العاملين بإدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية على جهودهم المبذولة علي مدار اليوم.


وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية،  استمرار تكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور على المنشآت الصحية وخاصة بالقري والعزب لتحقيق الإنظباط في منظومة العمل وتحسين مستوي الأداء والإرتقاء بمستوي الخدمات الصحية و العلاجية المقدمة للمواطنين.

وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وزارة الصحة بالقليوبية القليوبية الرعاية الأولية مستشفي حميات بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استحملت قرفك.. تصريحات نارية من طليق دنيا بطمة ضدها بسبب تسريب أخبارها

لست فوق القانون.. رد صادم من دنيا بطمة قبل الحكم عليها غدا

مفاجأة جديدة|صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز و7 لاعبين يرحلون عن القلعة البيضاء

الحكومة: زيادة سلع التموين إلى 100 لإتاحة خيارات أكثر أمام المواطنين

الجرام بـ 2837 |تحركات قوية في أسعار الذهب .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الأرصاد: موجة باردة مصحوبة بأمطار تضرب البلاد الأربعاء القادم

مفاجأة في مفاوضات الأهلي مع مهاجم أجنبي .. تفاصيل

دين في رقبتي.. باسم يوسف ينقذ شقيق عمرو أديب من الموت| تفاصيل

موضوعات متعلقة

وكيل صحة القليوبية يتفقد سير العمل بالوحدات الطبية ببنها

مهنئا الأقباط بعيد الميلاد.. محافظ القليوبية: نعمل جميعا على النهوض بالوطن..وسنظل يدا واحدة

وكيل رياضة القليوبية يتابع عملية إحلال وتجديد ملعب بهادة

رياضة القليوبية: تخصيص 4 مراكز للتخاطب لخدمة 600 ألف مستفيد

ترشيحاتنا

فيديو لحادث الدهس عند نقطة تفتيش إسرائيلية في القدس المحتلة| شاهد

محمد صلاح يثير الجدل بـ كتاب الخروج عن النص.. ما القصة؟

بديل الـ iPhone..موبايل أندرويد جديد ب 2500 جنيه فقط 

كيا سبورتاج "هاي لاين" 2024 للبيع بهذا السعر

منتخب مصر يسجل الهدف الثاني في مرمى تنزانيا

حماس تكشف أكاذيب الاحتلال وتطالب سموتريتش باستعادة جنسيته الأوكرانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داخل البحر.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

لبنان.. فيديو لسائق يتحرك وخرطوم الوقود في ماكينة تعبئة البنزين |شاهد

رغم تعاقده على جعفر العمدة 2.. لماذا يغيب محمد رمضان عن ماراثون الدراما؟

باقون ومستمرون.. رسالة مؤثرة من وائل الدحدوح أثناء دفن نجله الشهيد.. فيديو

فيديو

البنتاجون يتأخر 3 أيام في إبلاغ البيت الأبيض بمرض وزير الدفاع |فيديوجراف

لبنان.. فيديو لسائق يتحرك وخرطوم الوقود في ماكينة تعبئة البنزين |شاهد

أفشة: عبدالحفيظ لا يُقارن بـ بيبو.. وشيكابالا «زي ميسي» |«فيديوجراف»

باقون ومستمرون.. رسالة مؤثرة من وائل الدحدوح أثناء دفن نجله الشهيد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ