متوعدة بالرد على اغتيال العاروري.. حماس: 4%من سكان غزة بين شهيد وجريح ومفقود

أكد القيادي بحركة حماس أسامة حمدان، أن اغتيال نائب رئيس الحركة صالح العاروري لن يزعزع قناعة المقاومة، متوعدًا برد الحركة على هذا الاغتيال.

وأضاف حمدان في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن العدو الإسرائيلي أكد مرة أخرى أنه لا يحترم قانوناً ولا مواثيق ولا يعترف بأمن وسيادة أي دولة.

وأشار إلى أن استمرار الإدارة الأمريكية في تسليح الكيان الصهيوني تأكيد على شراكتها في العدوان، موضحًا أن 4% من سكان غزة هم بين شهيد وجريح ومفقود.

وتابع قوله إن جرائم الاحتلال طالت الصحفيين في عمليات قتل متعمد، حيث بلغ عدد الصحفيين الشهداء 109.

وأكد أن استهداف الاحتلال للصحفيين في غزة يعني سقوط الرواية الصهيونية، مشيرًا إلى أن الاحتلال انسحب من المنطقة الشمالية من قطاع غزة وبقي في الأطراف الغربية منها.

وأشار إلى أن قوات المقاومة بخير في اللواء الشمالي وفي لواء غزة والاحتلال لم يحقق أيا من الأهداف التي وضعها، مستطردًا أن الشعب الفلسطيني هو من أفشل مخططات التهجير ومخططات العدوان كلها.