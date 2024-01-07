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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

سيناتور أمريكي ينتقد تعامل إسرائيل مع المساعدات الإنسانية لغزة

صدى البلد

أعرب السيناتور الأمريكي، كريس فان هولين، وهو ديمقراطي من ولاية ماريلاند، عن انتقاداته الشديدة لعملية الفحص الإسرائيلية و"عملية عدم التعارض" الخاصة بالمساعدات الإنسانية لغزة.

وسلط السيناتور فان هولين، في مقابلة حديثة مع شبكة “سي بي إس”، الضوء على التحديات التي تفرضها عملية الفحص الإسرائيلية للإمدادات الإنسانية، ووصفها بأنها "مرهقة بلا داع". 

وأرجع هذه التحديات إلى ما يعتقد أنها قرارات سياسية لائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واستشهد فان هولين بأمثلة على العناصر الأساسية، مثل أنظمة تنقية المياه، التي تم رفضها أثناء عملية الفحص. 

وذكر على وجه التحديد أنه شاهد مستودعًا للمواد المرفوضة خلال زيارته لمعبر رفح الحدودي، كما تم إبعاد شاحنة تحمل وحدة لتحلية المياه تابعة لليونيسف، مما يوضح تأثير الرفض على الشحنات بأكملها.

وأثار السيناتور، مخاوف، بشأن "عملية فك الاشتباك" داخل غزة، مشيرا إليها كآلية لضمان التوصيل الآمن للمساعدات الإنسانية دون تعريض أولئك الذين يقدمون المساعدة للخطر. 

وشدد على أنه وفقا للمنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مناطق النزاع في جميع أنحاء العالم، فإن عملية فض الاشتباك في غزة، تعتبر واحدة من أسوأ العمليات التي واجهتها.

وتبادل السيناتور فان هولين- الذي زار مؤخرًا معبر رفح الحدودي، مع السيناتور جيف ميركلي من ولاية أوريغون- رؤاه، حول التحديات التي يتم مواجهتها على الأرض. وكان رفض المواد الإنسانية الحيوية وعملية فض الاشتباك المعيبة من المواضيع الرئيسية للمناقشة خلال زيارتهما.

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