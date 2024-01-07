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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خطوات الحصول على نتيجة الترم الأول بكلية البنات جامعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أكدت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس أنه سوف يتم اعلان نتيجة جميع مستويات الكلية علي نظام جامعة عين شمس ums .

وأشارت أميرة يوسف لـ صدي البلد إلى أن خطوات الحصول على نتائج الفصل الدراسي الاول بكلية البنات جامعة عين شمس  هي كالاتي :

فتح منصة  https://ums.asu.edu.eg/

اختبار كلية البنات وادخال اسم المستخدم وكلمة السر والضغط علي تسجيل دخول. 

الضغط علي لينك متعلقاتي وتختار الدرجات .

 

أكدت عميدة الكلية أنه يتم تصحيح مواد الامتحانات يتم إلكترونيًا وأولًا بأول، مشددة علي تواجد أستاذ الماده يوميًا للرد على أسئلة واسفسارات الطلاب كما توجد فرق لمواجهة الأزمات بالكلية مهمتها توجيه الطالب ومساعدته.

كانت قد اطلقت كليات جامعة عين شمس مسابقات الإبتكار للعام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ كخطوة مؤهلة للحدث الأكبر لمركز الإبتكار وريادة الأعمال بالجامعة (ASU-iHub) مسابقة عين شمس تبتكر والتي ستكون علي هامش ملتقي عين شمس تبتكر ٢٠٢٤ في نسخته الخامسة، وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد ضياء زين العابدين والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وإشراف ا.د. عادل الصباغ المدير العام لمركز الابتكار و د. وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار و وريادة الاعمال بالجامعة و د. إسلام عدلي مدير الأنشطة الطلابية بمركز الإبتكار وريادة الأعمال بالجامعة والسادة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس مشرفي وحدات وأندية الإبتكار بكليات جامعة عين شمس.

أطلقت معظم كليات جامعة عين شمس في مطلع العام الجديد ٢٠٢٤ مسابقات الإبتكار والتي تعتبر خطوة مؤهلة للمسابقة الأكبر وهي عين شمس تبتكر والتي تقام علي هامش فاعليات ملتقي عين شمس تبتكر في نسخته الخامسة ليستمر التقدم للمسابقات في الكليات المختلفة الي نهاية شهر يناير ليخوض بعدها جميع المتقدمين من أبناء جامعة عين شمس تجربة فريدة من نوعها في المعسكر التأهيلي الذي سيقام فاعلياته في اجازة منتصف العام الدراسي بمركز الإبتكار وريادة الأعمال حتي يتمكن المبتكرين ورواد الأعمال بالجامعة من الخروج بصورة شبه نهائية لأفكارهم ومشاريعهم المقدمة لتصبح قابلة للتطبيق والمنافسة.

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