متحدث الحكومة: استمرار ترشيد الكهرباء.. وارتفاع سعر صرف الدولار أحد الأسباب

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة مستمرة في تخفيف الأحمال؛ بسبب استمرار مجموعة من العوامل تمثل ضغطًا على شبكة الكهرباء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن العوامل تشمل زيادة الاستهلاك، وارتفاع التكلفة نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار.

ونوه بأن «عددًا كبيرًا من محطات شبكة الكهرباء تعتمد على الغاز المستورد من الخارج»، مشيرًا إلى «الحاجة لترشيد الإنفاق في الفترة الحالية».

وأكمل: «الأمر يدفعنا للاستمرار في تخفيف الأحمال، والدولة تبذل كل جهودها لمعالجة الأمر، فالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وجه بتخفيف الأحمال في ساعات النهار؛ استجابة للطلبات الواردة من نواب البرلمان والمواطنين».

وأكد حرص الحكومة على «تقليل آثار تخفيف الأحمال قدر المستطاع»، مختتمًا: «هناك عوامل تدفع لاستمرار تخفيف الأحمال، ونأمل انتهاء تلك الأسباب ومعالجة الأمر في أقرب فرصة ممكنة».