الحكومة: 10 مناطق تصديرية متخصصة.. وإستراتيجية وطنية لجلب استثمارات بـ 23 تريليون جنيه

أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

وتضمنت الوثيقة بند تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة وهي رفـع معـدلات نمـو الناتـج بالأسـعار الثابتـة إلـى مـا يتـراوح بيـن 6% إلـى 8% فـي المتوسـط، مـع تركيـز أكبـر علـى نوعية النمـو الاقتصـادي.

زيـادة نصيـب قطاعـات الزراعـة والصناعـة والاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات فـي الناتـج المحلـي الإجمالـي إلـى %50 مـن الناتـج بحلـول عـام 2030.

مكانــة الاقتصــاد المصــري عالمًيــا ليُصنــف كأســرع اقتصــادات العالــم نمــًوا، ومــن بيــن أكبــر عشــرين اقتصــادا فــي العالــم خـلال عــام2030 وفًق التقديــرات الناتــج بعــادل القــوى الشــرائية.

تبني الاستراتيجية الوطنية لاستثمار (2024-2030) لحشد استثمارات بقيمة 23 تريليون جنيه.

رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30% سنو ًيا من الناتج المحلي الإجمالي.

تحقيـق نمـو مطـرد لحجـم الاسـتثمارات العامـة بمـا لا يقـل عـن 10% سـنو ًيا وفـق نهـج انتقائـي يُركـز علـى رفـع مسـتويات الناتـج ال ُممكـن الوصـول إليـه، وضمـان كفـاءة الانفـاق الرأسـمالي، خلال الفتـرة (2024-2030).

رفــع نســبة مســاهمة الاســتثمارات الخاصــة إلــى إجمالــي الاســتثمارات المنفــذة لنحــو 65%، خلال الفتــرة (2030-2024).

زيادة الاستثمارات العامة الخضراء إلى ما لا يقل عن 75% من إجمالي الاستثمارات العامة عام 2030.

مضاعفـة نسـبة مسـاهمة الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة إلـى الناتـج المحلـي الإجمالـي وسـط مسـتهدف جـذب اسـتثمارات أجنبيـة مباشـرة بقيمـة تقـارب 100 مليـار دولار خلال الفتـرة (2024-2030).

إنجــاز عمليــة مراجعــة شــاملة لبيئــة الأعمــال لضمــان منــاخ تشــريعي وتنظيمــي ومؤسســي داعــم لــدور مصـر كمركــز إقليمــي رائــد جــاذب لاســتثمارات بنهايــة عــام 2024.

مضاعفة نمو حجم الصادرات، وزيادة معدل نمو قيمة الصادرات بما لا يقل عن 20% سنوياً.

إطلاق اسـتراتيجية "2030-2024 egy ex Triple " لبلـوع مسـتهدف تصديـري 145 مليـار دولار بحلـول عـام 2030، بالتركيـز علـى إقامة (10) مناطق تصديرية متخصصة في عدد من المحافظات المصرية المستهدفة.

تطوير (10) عناقيد صناعية تصديرية تتسم بقوة الروابط الأمامية والخلفية واستهداف (10) أسواق تصديرية واعدة، لزيادة مستويات نفاذ السلع المصرية إليها.

مضاعفة نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة من 15% إلى 32%.

تحقيـق مكاسـب اقتصاديـة بقيمـة 743 مليـار جنيـه نتيجـة زيـادة مسـتويات التمكيـن الاقتصـادي للمـرأة المصريـة فـي سـوق العمـل.

زيادة الأهمية النسبية لمحافظات الصعيد في الناتج من 13% عام 2021/2020 إلى 20% عام 2030/2029.

توفير مــا بيــن 7 الــى 8 ملايين فرصــة عمــل ُمســتهدف خلال الســنوات الســت المقبلــة، مــن بينهــا 5 ملايين فرصــة عمــل فــي مشــروعات البنيــة الأساســية ومشــروعات قنــاة الســويس.

رفع مساهمة القطاع الخاص في التشغيل من 60% عام 2023/2022 إلى 90% عام 2030.

وزيادة15%سـنوًيا لاسـتثمارات العامـة الموجهـة لمشـروعات البنيـة الأساسـية خـلال الفتـرة(2024-2030) وفـق تبنـي نمـاذج جديـدة للتمويـل المسـتدام والشـراكة مـع القطـاع الخـاص.