أستاذ مناعة يحذر الطلاب من تناول القهوة عند المذاكرة بهذه الكمية





تزامنا مع امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بالجامعات والاقتراب من امتحانات الشهادة الإعدادية يلجأ الكثير من الطلاب إلى شرب المنبهات خاصة شرب القهوة لذلك نقدم عدة نصائح للطلاب لعدم الإفراط في تناول القهوة .





قال الدكتور " خالد أبو شنب " وكيل كلية الصيدلية بجامعة عين شمس وأستاذ المناعة، أن الإفراط في المنبهات له أضرار كثير على الصحة ولكن في الأوقات الطبيعية قد يقوم الطالب بتناول فنجان قهوة في اليوم، وربما في الأسبوع، ولكن تناول أكثر من 3 أكواب قهوة في اليوم، وشرب الشاي باستمرار، خلال فترة الامتحانات، أمر غير طبيعي ويؤدي إلى الكثير من الأضرار.

وأكد الدكتور خالد خلال تصريحاته لصدي البلد انه عند تناول كميات كبيرة من الكافيين، يعرض الطالب إلى سرعة ضربات القلب، مشيرا إلى أن الكفايين يساعد على السهر لفترات طويلة، ولكن بعد انتهاء الامتحان او المذاكرة لن يتمكن الطلاب من النوم، بالرغم من أنهم بحاجة إلى الراحة، إلا أن الكافيين سيجعلهم يصابون بالأرق، ولن يتمكنوا من النوم لأيام متتالية.

وأوضح، ان القهوة قد تساعد على الانتباه على المعلومات التي يتم دراستها، مما يجعل الشخص أكثر تركيزًا للحصول على نتيجة أفضل ولكن لم ننصح بالإفراط بشرب المنبهات .

وقدم أيضا الدكتور خالد نصائح لتقوية المناعة:

_الثوم يمتلك خصائص معززة للمناعة والتي تأتي من تركيز كثيف لعدد من المركبات الحيوية.

_ الدواجن: غنية بفيتامين ب ٦ والذي يلعب دورًا كبيرًا في التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم كما أنه يساهم في تكوين خلايا الدم الحمراء.

- الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على مضاد للأكسدة يسمى الثيوبرومين، والذي قد يساعد على تعزيز جهاز المناعة عن طريق حماية خلايا الجسم من الجذور الحرة.

_ممارسة الرياضية بشكل يومي

_تناول الخضراوات والفواكه بكل أنواعها

_تناول البيض والجبن

_تناول المكسرات بأنواعها

_التوقف عن التدخين