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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المتحدث باسم مجلس الوزراء: الدولة حريصة على زيادة دور القطاع الخاص.. فيديو

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على زيادة دور القطاع الخاص من خلال برنامج الطروحات الحكومية.

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وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الحكومة تعمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 65%"، لافتا: إلى أن "الدولة نجحت من خلال التخارج كليا أو جزئيا من 14 شركة في تحقيق إيرادات بقيمة 5.6 مليار دولار".

 

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء،: إلى أن "هدف برنامج الطروحات هو تعزيز مشاركة القطاع الخاص"، موضحا: أن "الدولة تسعى لتعزيز دور القطاع الخاص وتقديم الحوافز له".

الوزراء القطاع الخاص المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني استثمارات القطاع الخاص الإعلامي أحمد موسى

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