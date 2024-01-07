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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

كلنا نسيج واحد.. النائب مجاهد نصار يزور مطرانية شبرا الخيمة لتهنئة الأنبا مرقس والأقباط بعيد الميلاد

صدى البلد

زار   النائب   مجاهد   نصار  ، عضو  لجنة  الصناعة  بمجلس النواب ،  واللواء   عبد  الحميد الهجان ، محافظ   القليوبية ، صباح اليوم، الأحد ،  مطرانية   شبرا  الخيمة   ، لتقديم   التهنئة  بعيد  الميلاد المجيد   لنيافة   الأنبا مرقس ، مطران   إيبارشية  شبرا الخيمة   و  الأخوة  الأقباط

جاءت   زيارة   النائب   مجاهد نصار   ومحافظ  القليوبية ، اليوم ، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبيةو أعضاء   مجلسي  النواب   و  الشيوخ  ،  والمهندس  هيثم الدسوقي، رئيس  مجلس  مدينة شبرا الخيمة، واللواء  محمد صحصاح، رئيس حي  غرب  شبرا الخيمة واللواء أحمد أنور ، رئيس حي شرق شبرا الخيمة و الإعلامي زين العابدين رشدي ، وعدد  من  القيادات التنفيذية  والشعبية  والأمنية . 

قام النائب مجاهد  نصار  بتقديم التهنئة لنيافة  الأنبا مرقس والأخوة الأقباط ؛   معرباً  عن سعادته الكبيرة  بلقاء  مطران شبرا الخيمة  ،  مؤكداً حرصه  دائماً  على  مشاركة  الأخوة  الأقباط الأعياد   تجسيداً   لروح   المحبة  والتآلف  بين  جموع  المصريين .

وأشار النائب  مجاهد  نصار إلى أن شعب  مصر  نسيج   واحد  لا يتجزأ  ؛   وأن  الأخوة  الأقباط شركاء  في  الوطن  لدفع  عجلة الإنتاج  والتنمية   بما  يحقق لمصر  الرخاء  والاستقرار   والخير  في  ظل  القيادة  الحكيمة  الرشيدة  للرئيس  عبد الفتاح  السيسي  رئيس الجمهورية . 

من جانبه  ،  رحب   نيافة  الأنبا مرقس ،  بزيارة  النائب  مجاهد  نصار و السيد  المحافظ   ومرافقيهم ، مقدماً  لهم  الشكر  على حرصهم  على  المشاركة   في الاحتفال بعيد  الميلاد  المجيد  والذي  يدل  على  عمق   الأخوة  الصادقة  والمحبة  التي  تجمع  أبناء   الشعب  المصري   كافة .

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