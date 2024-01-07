كلنا نسيج واحد.. النائب مجاهد نصار يزور مطرانية شبرا الخيمة لتهنئة الأنبا مرقس والأقباط بعيد الميلاد

زار النائب مجاهد نصار ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، واللواء عبد الحميد الهجان ، محافظ القليوبية ، صباح اليوم، الأحد ، مطرانية شبرا الخيمة ، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد لنيافة الأنبا مرقس ، مطران إيبارشية شبرا الخيمة و الأخوة الأقباط

جاءت زيارة النائب مجاهد نصار ومحافظ القليوبية ، اليوم ، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبيةو أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ ، والمهندس هيثم الدسوقي، رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح، رئيس حي غرب شبرا الخيمة واللواء أحمد أنور ، رئيس حي شرق شبرا الخيمة و الإعلامي زين العابدين رشدي ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية .

قام النائب مجاهد نصار بتقديم التهنئة لنيافة الأنبا مرقس والأخوة الأقباط ؛ معرباً عن سعادته الكبيرة بلقاء مطران شبرا الخيمة ، مؤكداً حرصه دائماً على مشاركة الأخوة الأقباط الأعياد تجسيداً لروح المحبة والتآلف بين جموع المصريين .

وأشار النائب مجاهد نصار إلى أن شعب مصر نسيج واحد لا يتجزأ ؛ وأن الأخوة الأقباط شركاء في الوطن لدفع عجلة الإنتاج والتنمية بما يحقق لمصر الرخاء والاستقرار والخير في ظل القيادة الحكيمة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

من جانبه ، رحب نيافة الأنبا مرقس ، بزيارة النائب مجاهد نصار و السيد المحافظ ومرافقيهم ، مقدماً لهم الشكر على حرصهم على المشاركة في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد والذي يدل على عمق الأخوة الصادقة والمحبة التي تجمع أبناء الشعب المصري كافة .