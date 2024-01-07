وزير خارجية لبنان الأسبق: قوات الاحتلال لا تستطيع توسيع نطاق عملياتها العسكرية

قال عدنان منصور وزير خارجية لبنان الأسبق، إنّ رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو يوجه تحذيراته إلى لبنان وهذا لا يعني أنه يستطيع تحقيق ما يريده، لكنه يريد تغييرات على اعتبار أن ينسحب حزب الله إلى ما وراء خط الليطاني، وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق مطلقا، وهذا يفجر حربا شاملة.

وأضاف منصور، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الفكر الإسرائيلي ينظر إلى أن حدود دولة الاحتلال يجب أن تشمل مياه نهر الليطاني، مشددًا على أن هذا الأمر لم ولن يتحقق.

العمليات العسكرية

وتابع المسؤول اللبناني الأسبق، أن العمليات العسكرية تبقى في إطارها المحدود حتى الآن حول الشريط الحدودي بين فلسطين المحتلة ولبنان، إلا إذا أراد العدو الإسرائيلي توسيع نطاق عملياته العسكرية: "لا أتصور أنه في الوقت الحاضر يستطيع تحقيق هذا الأمر ولا في المستقبل".

وفسّر ذلك، بأن أي توسع في الميدان العسكري سيفجر الوضع بكامله بين لبنان والعدو الإسرائيلي، ولن يكون في استطاعة دولة الاحتلال تحمل توسيع نطاق حرب في ظل تردي الأوضاع الداخلية.

