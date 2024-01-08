وادي الوشواش..بحيرة صنعتها الطبيعة وسط الجبال لتصبح ملاذ السياح للاستجمام|شاهد

بحيرة " وادي الوشواش " نويبع صنعتها الطبيعة من مياه السيول والامطار علي بعد ١٥ كيلو متر من رأس الشيطان بنويبع ويطلق عليها البحيرة الخضراء وتجذب السياح من مختلف الجنسيات والذين يزرونها طلبا للاستجمام والهدوء فهي ملاذهم للاسترخاء والراحة .

يخيم السياح في تلك المنطقة الجبليه طوال اليوم للاستمتاع بمياه بحيرة وادي الوشواش والسباحة بداخلها .

يقول علي عايش الخبير السياحي بجنوب سيناء إن وادي الوشواش من كنوز سيناء الجميلة التي لم تستغل حتي الآن سياحيا وعلاجيا فهي مكان به نقاء هواء وطبيعة خلابة صنعته الطبيعة مشيرا مكان بيئي ويمكن أن تقام به فنادق بيئية.

وكشف حسام احمد صاحب مخيم بمنطقة رأس الشيطان أن تلك البحيرة تكونت من مياه الأمطار والسيول فوق الجبل وشكلت حمام سباحة طبيعي وسط الصخور بعمق ٦ متر مشيرا إلي أنه مياهه دافئة واوضح احمد أن الرحلات إليه ينظمها بدو المنطقة مع التراث البدوي من الاكلات البدوية وشرب الشاي بالحبق .

وأكد المهندس سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري طابا نويبع إن نويبع منطقة فريدة ملتقي ثلاث دول مصر والأردن والسعودية وفلسطين وبها طبيعة خلابة من الجبال الملونة والكانيونات الملونة وسط الجبال مشيرا إلي وادي الوشواش صنعته الطبيعية من مياه السيول والامطار وهو مكان فريد من نوعه .

وادي الوشواشي

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