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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. تعرف على الحدود الدنيا للكليات بالجامعات الأهلية قبل فتح التقديم للتيرم الثاني ..وورش عمل مجانية في تنمية مهارات التحدث باللغة الإيطالية بـ آداب عين شمس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

سياحة و فنادق حلوان تبدأ امتحانات منتصف العام الدراسي
 

بدأت  كليات جامعة حلوان الاستعدادات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ورش عمل مجانية في تنمية مهارات التحدث باللغة الإيطالية بـ آداب عين شمس
 

تنظم وحدة متابعة الخريجين التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس ورش عمل مجانية بعنوان: "مهارات التحدث باللغة الإيطالية".

انطلاق امتحانات كلية الدراسات الإفريقية العليا غدا

كشف الدكتور عطية الطنطاوى عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا ، عن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤ .

ومن جانبه ، قال الدكتور عطية الطنطاوي أن امتحانات الفصل الدراسى الأول سوف تعقد يوم الثلاثاء ٩ يناير الجارى حتى ٢٤ من نفس الشهر حضوريا بالكلية .

 

كيف نجحت جامعة القاهرة في تطوير التعليم التربوي لتخريج معلمين أكفاء

شهدت كليات التربية بجامعة القاهرة تتطورات كبيرة في الفترة الماضية، ويأتي ذلك من خلال مبادرة تطوير برنامج التربية العملية وتوحيده بكليات القطاع التربوي بالجامعة والذي يشمل 3 كليات هي كلية الدراسات العليا للتربية، وكلية التربية النوعية، وكلية التربية للطفولة المبكرة، بهدف إكساب الطلاب الخبرات التخصصية والتربوية والمهنية والثقافية ليتمكنوا من أداء مهامهم كمعلمين أكفاء ومرشدين وموجهين.

تعرف على الحدود الدنيا للكليات بالجامعات الأهلية قبل فتح التقديم للتيرم الثاني

وافق المجلس الأعلى للجامعات الأهلية على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، وذلك بدءًا من السبت 13 يناير الجاري ولمدة أسبوعين.

استئناف العمل بمستشفيات جامعة عين شمس ..اليوم

تستأنف مستشفيات جامعة عين شمس العمل بعد قضاء اجازة يومي السبت والاحد الموافق 6و7 يناير من الشهر الجاري . 

وكان قظ قرر  الدكتور طارق يوســـف "المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس" منح   العاملين بمستشفيات جامعة عين شمس أجازة يوم السبت الموافق 6-1-2024 من رصيد الأجازات إستكمالاً لأجازة عيد الميلاد المجيد، على أن يراعي  مديري المستشفيات ومديري عموم الإدارات بتنظيم النوبتجيات الواجبة لتشغيل المستشفيات والمتابعة على الوجه الأكمل.
 

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