إنفاق اتحادي بقيمة 1.6 تريليون دولار لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن كبار زعماء الكونجرس اتفقوا على مستوى إنفاق اتحادي إجمالي يبلغ 1.6 تريليون دولار وذلك بهدف تجنب إغلاق جزئي للحكومة في وقت لاحق من الشهر.

وأضاف جونسون في رسالة إلى المشرعين، اليوم الأحد، إن المبلغ الإجمالي يشمل 886 مليار دولار للإنفاق الدفاعي و704 مليارات دولار للإنفاق غير الدفاعي.

وأغلقت الحكومة الأمريكية مؤسساتها الفيدرالية عشر مرات خلال ما يزيد عن الأربعين عاماً الماضية. وفي غضون ذلك، فإن الحكومات في الدول الأخرى تواصل العمل، حتى في خضم الحروب والأزمات الدستورية.

ويسمح النظام الفيدرالي الأمريكي في الحكم بتحكم أحزاب مختلفة بأمور حكومية ووطنية. هذه الهيكلية وضعها مؤسسو الدولة للتشجيع على الوصول إلى حلول وسط وعلى التأني في اتخاذ القرار، ولكن كان لهذه الهيكلية مؤخراً تأثير عكسي.