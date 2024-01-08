عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنفاق اتحادي بقيمة 1.6 تريليون دولار لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية

صدى البلد

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن كبار زعماء الكونجرس اتفقوا على مستوى إنفاق اتحادي إجمالي يبلغ 1.6 تريليون دولار وذلك بهدف تجنب إغلاق جزئي للحكومة في وقت لاحق من الشهر.

وأضاف جونسون في رسالة إلى المشرعين، اليوم الأحد، إن المبلغ الإجمالي يشمل 886 مليار دولار للإنفاق الدفاعي و704 مليارات دولار للإنفاق غير الدفاعي.

وأغلقت الحكومة الأمريكية مؤسساتها الفيدرالية عشر مرات خلال ما يزيد عن الأربعين عاماً الماضية. وفي غضون ذلك، فإن الحكومات في الدول الأخرى تواصل العمل، حتى في خضم الحروب والأزمات الدستورية.

ويسمح النظام الفيدرالي الأمريكي في الحكم بتحكم أحزاب مختلفة بأمور حكومية ووطنية. هذه الهيكلية وضعها مؤسسو الدولة للتشجيع على الوصول إلى حلول وسط وعلى التأني في اتخاذ القرار، ولكن كان لهذه الهيكلية مؤخراً تأثير عكسي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة طلاق شيماء سيف ومحمد كارتر| خاص

بشري سارة بشأن استحقاق الأبناء للمعاش ..مستندات

استحملت قرفك.. تصريحات نارية من طليق دنيا بطمة ضدها بسبب تسريب أخبارها

مفاجأة جديدة|صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز و7 لاعبين يرحلون عن القلعة البيضاء

الحكومة: زيادة سلع التموين إلى 100 لإتاحة خيارات أكثر أمام المواطنين

لست فوق القانون.. رد صادم من دنيا بطمة قبل الحكم عليها غدا

E-Pound.. مصر تطلق عملة رقمية في هذا التوقيت لزيـادة كفـاءة السياسـة النقديـة

غدا.. أولى جلسات محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

ترشيحاتنا

زعماء الكونجرس يعلنون عن صفقة إنفاق مع اقتراب خطر الإغلاق

البنتاجون: وزير الدفاع لا يزال في المستشفى ولا يوجد موعد لخروجه بعد

قبل أمم إفريقيا.. فيتوريا يكشف تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم وعدم مشاركة محمد هانى

خلال لحظات.. استعلم عن مخالفات سيارتك وأنت في مكانك

فيتوريا يعلن مفاجأة عن تشكيل أولي مباريات المنتخب في أمم إفريقيا

دنيا بطمة تكشف براءتها بالمستندات وطليقها يفتح النار عليها (فيديوجراف)


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب..اول صور من زفاف ابنة الاعلامى محمد الليثى

تشبه إكسسوار الشعر.. حشرة تثير ذهول الأستراليين.. شاهد

تايجر وبطن مكشوف.. عبير صبري تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور

6 سمات غريبة وصادمة عن الإنسان البدائي «نياندرتال».. تعرف عليها

فيديو

دنيا بطمة تكشف براءتها بالمستندات وطليقها يفتح النار عليها (فيديوجراف)

ذهب ومومياوات وتماثيل.. اكتشاف كنز أثري في المنيا (فيديوجراف)

إسعاد يونس تكشف عن أعمالها الفترة القادمة |فيديو

رحيل 7 لاعبين عن الزمالك وجمع غرامة لشبونة وكاراكاس وصفقة تبادلية مع بيراميدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ