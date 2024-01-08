فيتوريا يرد على سؤال حظوظ مصر في البطولة الإفريقية

تحدث مدرب منتخب مصر روي فيتوريا، عن حظوظ المنتخب المصري في حصد اللقب ببطولة كأس الأمم الإفريقية، قائلا:" لا تجعلوني أغضب منكم البطولات لا تأتي بالوعود".

و أكد روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر لكرة القدم، خلال مؤتمر صحفي قائلاً: "كان من الأسهل عدم فتح قلبي لكم، وكل الألقاب التي حققتها لم تأتي من وعود فقط، بل جاءت من العمل الجاد.. لقد تحدثت عن العمل وعدم الحديث كثيرًا عن الوعود".

وأضاف فيتوريا: "من السهل أن نعد بالكثير من الأشياء، لكن ما أؤكده هو العمل الجاد، ومن خلاله سنصل إلى هدفنا".

ويغادر منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل إلى كوت ديفوار، ويفتتح مواجهاته أمام موزمبيق يوم الأحد الموافق 14 يناير في الجولة الأولى من مباريات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لكأس أمم إفريقيا 2023 مع منتخبات الرأس الأخضر وموزمبيق وغانا.

