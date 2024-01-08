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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام الخولي: رفضنا قانون الثانوية العامة لوزير التعليم السابق لعدم مناسبته

النائب حسام الخولي،
النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن

قال النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحياة السياسية والحزبية فى مصر والعالم لها 3 محاور رئيسية هى المال والشباب وأصحاب الفكر.

وأضاف حسام الخولي، خلال حواره ببرنامج مساء دي أم سي المذاع على قناة دي أم سي، أن المال له دور كبير فى الانتخابات الأمريكية وغيرها من دول العالم، لكن المال وحده لا يصنع حزبا، ولذلك يجب أن تتوفر الثلاث محاور ليكون لديك حزب قوي.

ولفت إلى أن الحوار الوطنى فتح لنا أشياء كثيرة ونجح فى تجميع الأحزاب على طاولة واحدة، فهو يتيح للجميع أن يعبر  عن رأيه.

وشدد على أن الإندماج شئ يقوى الأحزاب إذا قاموا بوضع فكر.

واسترسل: رفضنا قانون الثانوية العامة لوزير التعليم السابق بالبرلمان لعدم مناسبته للواقع المصرى.

حسام الخولي حزب مستقبل وطن الانتخابات الأمريكية الحوار الوطني الثانوية العامة

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