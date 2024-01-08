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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام الخولي:مستقبل وطن وصل لـ 80% من الوحدات الحزبية داخل قرى مصر

النائب حسام الخولي،
النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن

قال النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إننا شهدنا حركة حزبية قوية داخل مصر منذ 6 سنوات، متابعا: الممارسات والانتخابات والحركة علمت الأحزاب أنها يجب أن تكون متصلة بالشارع.

 

وأضاف حسام الخولي خلال حواره ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على قناة دي أم سي، أن مستقبل وطن وصل لـ 80% من الوحدات الحزبية داخل قرى وأحياء مصر، مسترسلا: تم اختبار هذه المقرات عدة مرات.

 

وأكمل: نظمنا منذ 4 سنوات مسابقة مباراة كرة قدم بجميع قرى مصر باسم الحزب وفى نفس التوقيت، مما ساهم في تعريف المواطنين بالحزب.

 

ولفت إلى أن الحياة السياسية في مصر لها 3 محاور رئيسية هي “المال والشباب وأصحاب الفكر”.

حسام الخولي مستقبل وطن حزب مستقبل وطن قرى مصر مجلس الشيوخ

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