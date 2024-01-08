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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

خليفة تيتانيك.. أضخم سفينة في العالم تبحر لأول مرة في هذا الموعد

صدى البلد

يبلغ طول سفينة أيقونة البحار 1198 قدمًا، وتزن 250800 طن، وهي أكبر سفينة سياحية في العالم، فقد كلفت هذه السفينة المذهلة، ملك مجالها بلا منازع، شركة الرحلات البحرية الملكية الكاريبية 2 مليار دولار، لبناء وتمتد لأكثر من 30 حافلة ذات طابقين متوقفة من النهاية إلى النهاية.

السفينة المكونة من 20 طابقًا أكبر بخمس مرات من سفينة تيتانيك المنكوبة، ويمكنها بكامل طاقتها أن تحمل ما يقرب من 10000 شخص، مع طاقم مكون من 2350 شخصًا مطلوب لرعاية 7600 راكب،  بحسب ما نشرت  صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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ومن المقرر أن تبدأ رحلتها الرسمية الأولى في نهاية الشهر، لكن المقيمين في بورتوريكو استمتعوا بإلقاء نظرة مباشرة على الإنجاز الهندسي المذهل في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما شرعت في رحلتها التجريبية الأخيرة قبل الحصول على الشهادة.

من الواضح أن مثل هذه الآلة الضخمة تتطلب محركات قوية للغاية، وتفتخر Icon Of The Seas بستة منها، وتوفر محركات Wartsila البحرية التي تعمل بالوقود المتعدد ما يقرب من عشرة أحصنة لكل شخص على متنها، مما ينتج عنه إجمالي 90,520 حصانًا.

وفي الوقت نفسه، تمتلئ أسطحها بكل وسائل الراحة والترفيه من الدرجة الأولى التي يمكن أن يطلبها المرء، بما في ذلك سبعة حمامات سباحة، وخط انزلاقي معلق على ارتفاع 154 قدمًا فوق المحيط، وأكبر حديقة مائية في البحر لأي سفينة سياحية في العالم.

كما تحتوي "جزيرة التشويق" كما تُعرف، على ست شرائح حطمت الأرقام القياسية، بما في ذلك شريحة "السقوط الحر" الأولى التي يختبر فيها العملاء هبوطًا مائلًا بمقدار 66 درجة. يمكن لأولئك الذين يبحثون عن تجربة أكثر استرخاءً الاسترخاء تحت أشجار النخيل أو التجديف في حوض السباحة اللامتناهي ذي المستوى العالمي.

على السطح العلوي، يتدفق شلال اصطناعي يبلغ ارتفاعه 55 قدمًا عبر وسط المدرج الكهفي أو المسرح المائي، حيث يمكن للمسافرين الاستمتاع بإطلالات بانورامية على المحيط وجميع أنواع المعارض، بما في ذلك العروض على طراز سيرك دو سوليه.

وسوف يرضي خبراء الطهي 40 مطعمًا وبارًا تقدم أطباقًا ومشروبات من كل ركن من أركان العالم، ويمكن لأولئك الذين لديهم أرقى الأطباق الاستمتاع بمطعم فاخر وبار كوكتيل حصري في منطقة 'للبالغين فقط' مع مقاعد تتسع فقط 38 ضيف.
ستبحر أيقونة البحار في وقت لاحق من هذا الشهر في رحلتها الافتتاحية من ميامي، فلوريدا، في 27 يناير، وستبدأ الرحلة في رحلة مدتها سبع ليالٍ حول منطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك التوقف في 'Perfect Day at CocoCay'، الجزيرة الخاصة التابعة لشركة Royal Caribbean في جزر البهاما.

لكن سكان بورتوريكو كانوا محظوظين بما يكفي لرؤية هذه السفينة عن قرب في الأيام الأخيرة، حيث أخذت السفينة العملاقة العائمة استراحة في ميناء بونس وسط رحلتها التجريبية الأخيرة، وهي ضرورية للحصول على شهادتها قبل رحلتها الرسمية الأولى.

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يبدأ جدول الأمراء لهذا العام لرحلة بحرية مدتها سبع ليالٍ عبر منطقة البحر الكاريبي بحوالي 1200 جنيه إسترليني، ولكن حتى الآن تم حجز جميع 'قاعات الجلوس' تقريبًا ودفع ثمنها، وتتراوح تكلفة تلك الغرف التي لا تزال متاحة ما بين 4000 جنيه إسترليني و6000 جنيه إسترليني.

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