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إلهام أبو الفتح
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منوعات

انسى الطيارة.. ابتكار بالونة لنقل البشر بدلا عن التاكسي

صدى البلد

يعمل العلماء في مختبر "لوس ألاموس" الوطني في نيو مكسيكو على بالون مفرغ بقشرة صلبة يمكنه في النهاية حمل البشر والسفر بسرعة طائرة تجارية.

وقال مايلز بو، عالم الفيزياء في المختبر، في مقابلة حصرية مع موقع "ديلي ميل" البريطانية،  إنه إذا نجحت تجاربه، فيمكن استخدام المركبة في النقل والمراقبة، وحتى في طائرات بدون طيار لتوصيل الطرود.

كان "بو" وزميله الكيميائي "كريس هاميلتون" يصنعان كرات صغيرة مجوفة من مادة خفيفة الوزن للغاية تسمى الإيروجيل، ثم يمتصان الهواء منها في محاولة لإنشاء كرة صلبة أخف من الغلاف الجوي المحيط بها مما يسمح لها بالتحرك.

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ومن شأن بالونات الفراغ أن تتفوق على بالونات الهيليوم أو الهيدروجين التقليدية، التي تفقد قدرتها على الرفع ببطء، ومن المحتمل أن تحمل أشياء في الهواء إلى أجل غير مسمى.

تحتوي براءات الاختراع المقدمة للمركبة المحتملة على مخططات تبدو مثيرة للاهتمام مثل الأجسام الطائرة المجهولة على شكل تيك تاك التي واجهها طيارو البحرية في عام 2004، والتي حلقت فوق المحيط وانطلقت بسرعة مذهلة.

لكن "بو" يقول إنه على الرغم من أنه حقق تقدمًا سريعًا منذ بداية عام 2019 وهو واثق من النجاح النهائي، إلا أن بحثه لا يزال على بعد عامين من إنتاج كرة عائمة فعليًا.

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لم نتمكن من جعل شيء ما يطفو بعد. وقال بو: "لكننا اختبرنا أوعية تبلغ كثافة الهواء فيها 34 مرة، ولقد أظهرنا دليلا على فكرة صنع أوعية تبلغ كثافتها 10 أضعاف كثافة الهواء. لذلك نحن على بعد مرتبة واحدة من الوصول فعليًا إلى الطفو في الهواء".

قال الفيزيائي إنه كان يحلم بالبالونات المفرغة منذ أن سمع لأول مرة عن مادة الإيروجيل خفيفة الوزن للغاية، وأضاف:"إنها مساحة فارغة بنسبة 98% على الأقل، لذلك فهي في الغالب مصنوعة من لا شيء."، قال بو: "كانت لدي فكرة دائمًا أنه ربما يمكنك صنع واحدة منها، بكثافة منخفضة بما يكفي لتطفو في الهواء".

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