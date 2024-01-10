مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أبو المطامير الصحراوي

شهد طريق أبو المطامير الصحراوي بمحافظة البحيرة، قبل قليل، حادث سير مروعا، حيث لقي 5 أشخاص مصرعهم في الحال، بينما أصيب 5 أشخاص آخرون بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل الجثامين والمصابين لمستشفيات غرب النوبارية المركزي وأبو المطامير المركزي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص عند الكيلو 71 أمام محطة وقود حتاتة بطريق أبو المطامير، ما نتج عنه مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين وتم نقلهم للمستشفيات.

وأسفر الحادث عن إصابة: ا.ع،26 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، ر.خ، 30 عاما، بكدمات متفرقة بالجسم، ع.م، 30 عاما، بكدمات متفرقة بالجسم، خ.ح، سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، و.ض، 40 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفيات أبو المطامير وغرب النوبارية لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.