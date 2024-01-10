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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب إخفاء مرضه.. سيناتور كبير في الكونجرس يطالب وزير الدفاع الأمريكي بالاستقالة

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي

دعا السيناتور الديمقراطي وعضو لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، كريس ديلوسيو، وزير الدفاع لويد أوستن، اليوم الأربعاء، إلى الاستقالة من منصبه؛ بسبب الافتقار إلى الشفافية بشأن علاجه الطبي الأخير.

وكتب ديلوسيو، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”،: “أشكر الوزير أوستن على قيادته وسنوات الخدمة المتفانية للشعب الأمريكي.. وأتمنى له الشفاء العاجل… ولكن لدي واجب رسمي في الكونجرس.. يتمثل في الإشراف على وزارة الدفاع.. من خلال خدمتي في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب.. هذا الواجب اليوم.. يتطلب مني أن أدعو الوزير أوستن إلى الاستقالة”.

وأضاف: “لقد فقدت الثقة في قيادة الوزير لويد أوستن لوزارة الدفاع؛ بسبب الافتقار إلى الشفافية بشأن علاجه الطبي الأخير، وتأثيره على استمرارية التسلسل القيادي”.

وكان السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بات رايدر، أعلن اليوم الأربعاء، تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لوزير الدفاع لويد أوستن، موضحًا أنه لا يزال في المستشفى، ولا تاريخ محدد لخروجه.

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وقال رايدر، في بيان، على موقع وزارة الدفاع الأمريكية، إن الوزير “أوستن” لا يزال حاليًا في مركز والتر ريد الطبي العسكري، وهو في حالة جيدة.

وأضاف أنه على اتصال بكبار موظفيه، ولديه حق الوصول الكامل إلى الاتصالات الآمنة المطلوبة، ويستمر في مراقبة العمليات اليومية لوزارة الدفاع في جميع أنحاء العالم.

مجلس النواب الأمريكي أوستن الكونجرس

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