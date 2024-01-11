محمود مسلم: أمريكا متخوفة من اتساع الحرب مع استمرارها بدعم إسرائيل

قال الكتاب الصحفى محمود مسلم، ان الدعم الامريكى لإسرائيل غير محدود والمشكلة ان واشنطن صدقت نتنياهو بانه قادر على انهاء الحرب خلال فتره وجيزه

واوضح محمود مسلم خلال حوار مع برنامج مساء دي ام سي المذاع عبر قناه دي ام سي ان امريكا لديها مشكله الان في اتساع نطاق الحرب.

صالح العرورى

واشار محمود مسلم الى ان اغتيال القيادي بحركه حماس صالح العروري عطل الاقتراح المصري والذي يحقق مطالب الفصائل الفلسطينيه بما فيها وقف اطلاق النار لحل الازمة في قطاع غزة.

واكد الكاتب الصحفي ان الفلسطينيين يرون ان الجنه اقرب اليهم من الحدود ويرفضون التهجير القصري من اراضيهم.