في ذكراه.. مسيرة نبيل الدسوقي الشهير بالخواجة صروف

يحل اليوم الخميس 11 يناير، ذكرى ميلاد الفنان نبيل الدسوقي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1923، ورحل عن عالمنا في 28 أغسطس عام 1995، عن عمر يناهز الـ 72 عاما.

اشتهر نبيل الدسوقي، بتقديم دور الخواجة فى الأعمال الفنية وعلى راسها مسلسل رافت الهجان.

تخرج الفنان نبيل الدسوقي، في معهد الفنون المسرحية، ثم بدأ مسيرته الفنية في المسرح القومي، قبل أن ينتقل للعمل بالتلفزيون بمنتصف الستينيات حيث شارك بمسلسل (الضحية) عام 1964، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والمسرح والتلفزيون .

حياة نبيل الدسوقي

تزوج الفنان نبيل الدسوقي من سيدة من خارج الوسط الفني، وكان معروف أن هناك قصة حب كبيرة جمعت بينهما حتى وفاته في عام 1995.

أنجب الفنان نبيل الدسوقي ولد وأطلق عليه اسم هشام، وفتاة تدعى نهى، وكان الفنان الراحل يفضل دائمًا إبعاد حياته الشخصية عن حياته الفنية .

يعتبر دور الخواجة صروف الذي قدمه الفنان الراحل نبيل الدسوقي، هو واحد من أشهر الأدوار التي قدمها خلال مسيرته الفنية، بل لا يزال الكثير من الناس حتى وقتنا هذا يطلقوا لقب الخواجة صروف.

أصبح نبيل الدسوقى فى وقت مبكر غارقا فى عالم أسامة أنور عكاشة، وفى أدوار شديدة التنوع لعبها جميعا ببراعة من الرجل البسيط القعيد الذى يضرب ابنته فى "المشربية" الى الأستاذ عبد البديع الطيب زوج الست إحسان فى "الشهد والدموع"، نماذج إنسانية متنوعة أضاف إليها هذا المشخصاتى القدير لمساته الخاصة فى أعمال مثل "عصفور النار" و"أرابيسك" و"ليالى الحلمية" و"رحلة أبو العلا البشرى" و"الراية البيضا".