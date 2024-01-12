عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على عقوبات تأديب الطلاب فى قانون تنظيم الجامعات

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

حدد قانون تنظيم الجامعات، عقوبات تأديب الطلاب حال مخالفتهم نصوص القانون ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات تأديب الطلاب فى قانون تنظيم الجامعات.

عقوبات تأديب الطلاب بقانون تنظيم الجامعات

تنص المادة 124 من قانون تنظيم الجامعات على أنه يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص:

1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية.

2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.

3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.

4- كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.

5- كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.

6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

8- الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب.

وتنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.

وطبقا لـ قانون تنظيم الجامعات أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش.

وتنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:

1- التنبيه شفاهة أو كتابة.

2- الإنذار.

3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.

4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.

5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً.

6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.

7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.

8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.

9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.

10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.

11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.

12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.

13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.

ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.

وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.

ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.

عقوبات تأديب الطلاب قانون تنظيم الجامعات الجامعات التقاليد الجامعية تعطيل الدراسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في يوم|سعر الذهب يخالف التوقعات مجددا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

30 جنيهًا| تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن لليوم الثاني.. وهذا ثمن البيض

مفاجأة تحقيقات أمن الدولة..رئيس شركة المياه تزوج الوسيطة عرفيا بعد علاقة غير شرعية

الداخلية تزف بشرى سعيدة للمواطنين

عواصف رملية وترابية بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

أكبر مصنع في العالم| حكاية هرم مصر الرابع.. والافتتاح الشهر المقبل

لاعب سوبر | الأهلي يقترب من ضم مدافع جديد "تفاصيل"

قفزة في أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة بمصر.. اعرف سعر الجرام عيار 21

ترشيحاتنا

علام: «محامين الأقصر» ستكون تجرية لدخول جميع النقابات في منظومة التأمين الصحي الشامل

نهضة غير مسبوقة.. القصير: طفرة في الصادرات الزراعية تجاوزت 7 ملايين طن

الرعاية الصحية تطلق منظومة لوحات مؤشرات الأداء المحدثة لحظيا

نريد حلا.. فرنسا تدين هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر

مطالبات بالسجن والغرامة.. يهود فرنسا يدافعون عن رئيس الوزراء المثلي الجديد

بيان أمريكي بريطاني عاجل بشأن الضربات في اليمن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السكر ووجع البطن| جمال شعبان يفجر مفاجآت عن سر انتشار الجلطات بين الشباب

طريقة عمل فطائر باف باللحم.. سهلة ولذيذة

مي عمر تستعرض رشاقتها بإطلالة مثيرة للجدل| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 12 يناير.. إطلالات شاهيناز ستار ميكر

فيديو

حدوتة: عمر كمال مكنش معروف قبل بنت الجيران و"مخصماك" اتظلمت في الأول

استعدوا.. الشيطان يقترب من الأرض في هذا الموعد.. فيديو جراف

تبرأوا منها ومنعوها من الغناء.. قصة شقيقة شيرين عبدالوهاب الوهمية

ارتبطت بشخصية بارزة.. حقيقة زواج الفنانة ملك قورة ورد فعل والدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: من أنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ