خلال ساعات.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجمهور الزمالك

زف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، خبراً لجمهور الزمالك عبر حسابه على فيسبوك.

وقال أحمد حسن: “الزمالك يعلن خلال ساعات عن حل أزمة القيد بشكل رسمي”.

من جانب آخر، أكد الإعلامي إسلام صادق، أن مصطفى العش، مدافع فريق زد دخل دائرة اهتمام مسؤولي الزمالك، تمهيداً للتعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية الجارية، حال حل أزمة القيد.

وأكد الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" الأيام القليلة الماضية شهدت جلسة بين أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة مع مسؤولي زد من أجل معرفة موقفهم للموافقة على رحيل اللاعب خلال الميركاتو الشتوي الجاري".

وأوضح أن الزمالك يفكر في إبرام صفقة تبادلية مع زد برحيل أحمد عبد الرحيم إيشو مقابل التعاقد مع مصطفى العش خلال الميركاتو الجاري.