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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تحطيم تسلا.. BYD تكشف عن سيارة كهربائية بقوة 1000+ حصان

تحطيم تسلا.. BYD
تحطيم تسلا.. BYD تكشف عن سيارة كهربائية بقوة 1000+ حصان

لم تكتفِ شركة BYD بسرقة لقب Tesla كأكبر منتج للسيارات الكهربائية في العالم، بل أصبحت الآن تتنافس مباشرة مع واحدة من أشهر سيارات إيلون ماسك الكهربائية، وهي Model S Plaid.

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تحطيم تسلا.. BYD تكشف عن سيارة كهربائية بقوة 1000+ حصان

كشف قسم YangWang الفاخر الذي تم إطلاقه حديثًا في BYD للتو عن سيارته الرائدة U7، والتي كانت تُعرف باسم U6 في الفترة التي سبقت الكشف. 

تنضم السيارة الكوبيه الكبيرة ذات الأربعة أبواب إلى سيارة U8 SUV وU9 الخارقة في تشكيلة YangWang الكهربائية، وتأتي بسعر باهظ قدره مليون ين (140 ألف دولار).

على الرغم من أن الأبعاد الدقيقة والمواصفات الفنية لسيارة السيدان الرياضية لم تُعرف بعد، إلا أن يانج وانج كشفت أن الجسم الزلق الذي حلم به مصمم أودي السابق فولفجانج إيجر يحتوي على 0.195 قرص مضغوط، ما يجعلها فعالة للغاية. 

تحطيم تسلا.. BYD تكشف عن سيارة كهربائية بقوة 1000+ حصان

سيكون ذلك مفيدًا لزيادة نطاق القيادة الكهربائية (الذي لا يزال غير معروف) أثناء الرحلات على الطرق السريعة، ولكنه سيساعد أيضًا U7 على تحقيق أقصى استفادة من نظام الدفع الكهربائي رباعي المحركات الذي يبلغ حوالي 1006 حصان (1020 حصانًا / 750 كيلووات).

 

تحطيم تسلا.. BYD تكشف عن سيارة كهربائية بقوة 1000+ حصان

تحتوي سيارة U8 SUV أيضًا على أربعة محركات في هذه الحالة تعطي 1180 حصانًا (1196 حصانًا / 880 كيلوواط)، ولكنها تحتوي على محرك بنزين سعة 2.0 لتر يعمل كموسع للمدى، وهي ميزة ربما لا تكون موجودة في سيارة السيدان الجديدة. 

إحدى التقنيات التي تؤكدها الصورة هي مستشعر ليدار الموجود أعلى الزجاج الأمامي، والذي من شأنه تمكين القدرة على القيادة الذاتية من المستوى 3.

من الناحية المرئية، تشترك U7 في بعض عناصر التصميم مع بعض موديلات BYD الأقل تكلفة، بما في ذلك الإصدار المنافس لـ Tesla Model 3، حيث تتمتع المصابيح الأمامية ومصابيح DRL الأمامية والصورة الظلية الأساسية بنفس التصميم.

تسلا Model S Plaid SUV Yangwang byd

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