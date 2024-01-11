الجرام بـ3205 جنيهات.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب اليوم

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدى المواطنين الراغبين فى الاستثمار، فالمعدن الأصفر أصبح وعاءً ادخاريا آمنا وسط ارتباك الأسعار العالمية.

أسعار الذهب اليوم

كما تمثل أسعار الذهب أيضا أهمية بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية، فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة تخبط حاد، الأمر الذي يعد مناسبا للشراء.

فيما بلغ متوسط أسعار الذهب اليوم، الخميس، بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي:

عيار 24 بيع 3,606 شراء 3,663

عيار 22 بيع 3,305 شراء 3,358

عيار 21 بيع 3,155 شراء 3,205

عيار 18 بيع 2,704 شراء 2,747

عيار 14 بيع 2,103 شراء 2,137

عيار 12 بيع 1,803 شراء 1,831

الاونصة بيع 112,138 شراء 113,915

الجنيه الذهب بيع 25,240 شراء 25,640

الكيلو بيع 3,605,714 شراء 3,662,857

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل، حيث تترواح قيمة المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي، سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع مع ترقب صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الجاري، والتي قد تلقي بعض الضوء على مسار خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.

وتزايدت أسعار الذهب العالمية بنحو 0.2% إلى 2032.90 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3% إلى 2039.60 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار نحو 0.2% مقابل سلة عملات، ما يجعل المعدن أكثر جاذبية لحائزي العملات الأجنبية.

ويركز المستثمرون في الوقت الحالي، على تقرير بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة «التضخم»، والمقرر إعلانه اليوم الخميس، وسط توقعات بارتفاع التضخم الرئيسي بنسبة 0.2% في ديسمبر و3.2% على أساس سنوي.

فيما كشف تقرير أمريكي رسمي، أن المستهلكين يتوقعون تراجعا في التضخم، بينما قالت محافظ بنك الفيدرالي ميشيل بومان إن السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي تبدو مقيدة بما فيه الكفاية.



ويتوقع المشاركون في السوق، فرصة بنسبة 68% تقريبًا لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في مارس 2024، وفقًا لأداة CME FedWatch.