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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجرام بـ3205 جنيهات.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدى المواطنين الراغبين فى الاستثمار، فالمعدن الأصفر أصبح وعاءً ادخاريا آمنا وسط ارتباك الأسعار العالمية.

أسعار الذهب اليوم

كما تمثل أسعار الذهب أيضا أهمية بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية، فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة تخبط حاد، الأمر الذي يعد مناسبا للشراء.

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أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل مفاجأة جديدة

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800 جنيه|تراجع جديد في أسعار الذهب بسبب شهادات الـ27%..وعيار 21 الآن مفاجأة

فيما بلغ متوسط أسعار الذهب اليوم، الخميس، بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي:

عيار 24 بيع 3,606 شراء 3,663
عيار 22 بيع 3,305 شراء 3,358
عيار 21 بيع 3,155 شراء 3,205
عيار 18 بيع 2,704 شراء 2,747
عيار 14 بيع 2,103 شراء 2,137
عيار 12 بيع 1,803 شراء 1,831
الاونصة بيع 112,138 شراء 113,915
الجنيه الذهب بيع 25,240 شراء 25,640
الكيلو بيع 3,605,714 شراء 3,662,857

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل، حيث تترواح قيمة المصنعية بين  30 و65 جنيهًا، وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي، سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع مع ترقب صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الجاري، والتي قد تلقي بعض الضوء على مسار خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.

وتزايدت أسعار الذهب العالمية بنحو 0.2% إلى 2032.90 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3% إلى 2039.60 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار نحو 0.2% مقابل سلة عملات، ما يجعل المعدن أكثر جاذبية لحائزي العملات الأجنبية.

ويركز المستثمرون في الوقت الحالي، على تقرير بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة «التضخم»، والمقرر إعلانه اليوم الخميس، وسط توقعات بارتفاع التضخم الرئيسي بنسبة 0.2% في ديسمبر و3.2% على أساس سنوي.

فيما كشف تقرير أمريكي رسمي، أن المستهلكين يتوقعون تراجعا في التضخم، بينما قالت محافظ بنك الفيدرالي ميشيل بومان إن السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي تبدو مقيدة بما فيه الكفاية.

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الذهب يواصل الارتفاع قبيل إعلان بيانات التضخم الأمريكية

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ارتفاع كبير لـ الذهب عالميا بعد تلقي الدولار ضربة قوية من التضخم الأمريكي


ويتوقع المشاركون في السوق، فرصة بنسبة 68% تقريبًا لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في مارس 2024، وفقًا لأداة CME FedWatch.

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