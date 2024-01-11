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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 12 يناير 2024 : دلل حبيبك

برج الحوت
برج الحوت

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 12 يناير 2024 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 12 يناير 2024 

أتمنى لك يومًا رائعًا من حيث الحب اليوم، على الرغم من التحديات، ستكون الحياة المهنية منتجة ومبدعة، كل من الثروة والصحة سيكونان بجانبك

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي 

سيلتقي بعض مواليد برج الحوت المحظوظين بالعلاقة السابقة التي قد تؤدي أيضًا إلى إحياء العلاقة القديمة، ومع ذلك، يجب على المواليد المتزوجين توخي الحذر لأن حياتهم الزوجية ستكون في خطر، دلل شريكك بعشاء رومانسي.

 ‏توقعات برج الحوت صحيا 

لن تزعجك أي مشكلة صحية كبيرة، ومع ذلك، فإن الالتهابات البسيطة قد تؤذي الأذنين أو الأنف، سيعاني بعض الأطفال من مشاكل في صحة الفم وقد تصاب الإناث بالصداع النصفي في الجزء الثاني من اليوم. 

توقعات برج الحوت المهني 

أولئك الذين يعملون في المجالات الإبداعية بما في ذلك الفنون والموسيقى والتمثيل والرسم وكتابة النصوص سوف يرون فرصًا لعرض مواهبهم. 

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة 

يمكنك الاستعانة بخبير مالي في الشؤون المالية، سيتم تسوية النزاع النقدي مع أحد الأشقاء أو الأصدقاء اليوم، يجب عليك أيضًا عدم إقراض مبلغ كبير لشخص ما لأنه سيكون هناك مشكلة في استعادته.

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