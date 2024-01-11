عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي الصيد ينظم ندوة عن تعزيز الوعي بحقوق الأسرة

صدى البلد

يستضيف نادي الصيد مساء غد (الجمعة) ، برئاسة المهندس عبد الله غراب بالشراكة مع مبادرة ”معا لحماية الأسرة المصرية“، ندوة تحت عنوان ”صناعة الوعي بحقوق الأسرة وتنميتها والحفاظ على مكوناتها“. 

من المقرر أن تشهد الندوة حضورا مميزا من خبراء متخصصين  في مجال حقوق الأسرة والتنمية الأسرية ، حيث تتناول مشاركاتهم الثرية  أهمية تعزيز الوعي بحقوق الأسرة في إطار  علاقات صحية، مع الاستعانة  بورش عمل عملية لتقديم الأدوات والاستراتيجيات العملية التي يمكن للأفراد تطبيقها في حياتهم اليومية لتعزيز الحوار وبناء العلاقات الأسرية المستدامة. وتضم الندوة  جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تركز على القضايا التي تهم الأسرة وتأثيرها على المجتمع.

وأعرب المهندس عبد الله غراب رئيس نادي الصيد، عن سعادته باستضافة  الندوة ومشاركة مبادرة ”معا لحماية الأسرة“ في تحقيق أهدافها. وأكد أهمية الأسرة كوحدة أساسية في المجتمع، و“أننا جميعا نسعى جاهدين لتعزيز الوعي حول حقوق الأسرة وتنميتها“ وأعرب عن أمله في أن تكون الندوة بداية لجهود مستمرة لتعزيز العلاقات الأسرية الصحية والمستدامة.

تعد ندوة نادي الصيد فرصة قيمة لأسر وأعضاء النادي لتوسيع معرفتهم وفهمهم حول حقوق الأسرة وكيفية تعزيزها والحفاظ على تماسكها، حيث من المنتظر أن يتم تبادل الأفكار والتجارب في جو من التعاون والتفاعل، مما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دور الأسرة في بناء مجتمع قوي ومستقر.

تعد مبادرة ”معا لحماية الأسرة“ شريكا رئيسيا في ندوة نادي الصيد، حيث يتحدث مؤسسوها د. إنجي فايد ود. حسام لطفي أستاذ القانون بحقوق بني سويف،  عن أهمية تعزيز الوعي بحقوق الأسرة وتوفير الدعم والموارد للأفراد والأسر لتعزيز العلاقات الأسرية السليمة.

تأتي الندوة في إطار نشاطات مبادرة ”معا لحماية الأسرة“ الهادفة إلى تعزيز العلاقات الاجتماعية وتوعية الأفراد بقضايا مهمة تهم المجتمع، حيث تعتبر المبادرة من الحركات الرائدة في تنظيم الفعاليات التوعوية والتثقيفية الأسرية، وكذا تسليط الضوء على القيم الأسرية والمبادئ الإسلامية المتعلقة بحقوق الأسرة وواجباتها، وتم تقديم الإرشادات والنصائح العملية لتحقيق هذه القيم والمبادئ في الحياة اليومية.

ونظمت المبادرة سلسلة من الندوات والمؤتمرات المهمة للتعريف بـ“فقه الكد والسعاية“ الذي أقره الأزهر الشريف، ”خاصة وأن هذا الفقه  يمثل قاعدة مهمة لتحقيق استقرار الأسرة وتعزيز الحياة الأسرية السعيدة والعادلة بين الزوجين والأولاد“. 

وأقيمت هذه الفعاليات في عدد من المحافظات، و شهدت مشاركة واسعة من الأفراد والجمعيات والمؤسسات ذات الصلة. وشارك في هذه الفعاليات مجموعة من الخبراء والعلماء والدعاة والمتخصصين في قضايا الأسرة، و قدموا محاضرات ومناقشات تفاعلية حول ”فقه الكد والسعاية“، وأجابوا على أسئلة المشاركين وناقشوا القضايا ذات الصلة بشكل شامل ومفصل.

وصرحت د . إنجي فايد مؤسسة المبادرة ، كبير الباحثين في وزارة الآثار، أستاذ مساعد الآثار، بأن مجلس أمناء المبادرة يعتزم تنظيم أكثر من ندوة خلال الموسم التعليمي الحالي في عدد  من الجامعات لتعريف فئة الشباب بحقوق الأسرة وكيفية تأسيس عائلة قوية تحافظ على كيانها في جو من الاستقرار لتنشئة أطفال أسوياء يكونون نواة لمجتمع قوي. 

وأوضحت أن الهدف من الندوات الجامعية وغيرها، إتاحة المعرفة والمهارات اللازمة لبناء علاقات أسرية ناجحة وتأسيس عائلات متماسكة، من خلال تعزيز الوعي بحقوق الأسرة وتعزيز القيم الأسرية كوحدة أساسية في المجتمع وفي تنمية جيل من الشباب المتوازن والمسئول والقادر على الإسهام في بناء مجتمع قوي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيتوريا يطيح بـ 4 لاعبين من قائمة المنتخب قبل انطلاق البطولة

الصيدليات هتنهار.. الغرف التجارية تحذر.. ومكسب الأدوية يقترب من الصفر |الحلول والتفاصيل

مفاجأة بالتحقيقات.. رئيس مياه أسوان أقام علاقة غير شرعية مع موظفة بشركة شهيرة|خاص

دعاء شهر رجب .. 5 كلمات رددها يفتحها الله لك فتحا عجيبا

52 مليار دولار| مفاجأة بشأن الديون المستحقة على مصر.. وبشرى سارة مرتقبة

4 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد اليوم

مفاجأة.. الرقابة الإدارية: رئيس شركة المياه بأسوان حصل على سيارة رشوة من عشيقته(خاص)

الزمالك يحصل على توقيع لاعب بيراميدز

ترشيحاتنا

أكبر مصنع في العالم| حكاية هرم مصر الرابع.. الاستعداد للافتتاح الشهر المقبل

رسميا.. ننشر أسماء وزراء الحكومة الفرنسية الجديدة

خالد أبو بكر: تحيا جنوب إفريقيا

جرينوف وبنادق آلية وخرطوش.. تفاصيل مطاردة الشرطة لعناصر إجرامية بأسيوط

خطفوني وأجبروني على توقيع إيصالات أمانة.. الأمن يكشف حقيقة فيديو الفيس بوك

البنتاجون يعلن إرسال سفن إضافية لمواجهة الحوثيين في البحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوبين دقيق.. طريقة عمل التوست في المنزل

رفقة الفيشاوي.. صور وضعت دينا في مأزق

مي حلمي تثير جدل الجمهور بشنطها الكبيرة في دبي.. شاهد

في خمس دقائق.. طريقة عمل الكريب بأقل التكاليف

فيديو

ارتبطت بشخصية بارزة.. حقيقة زواج الفنانة ملك قورة ورد فعل والدتها

اعترافات صيدلي مدينة نصر بفيديوهات مواقعة السيدات.. حوار خاص من داخل القفص «فيديوجراف»

مستند غير متوقع.. مدحت العدل يكشف مفاجأة في أزمة تراث أم كلثوم|فيديو

حق فتاة الإسكندرية.. تطورات جديدة في قضية سفاح الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: من أنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ