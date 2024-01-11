نادي الصيد ينظم ندوة عن تعزيز الوعي بحقوق الأسرة

يستضيف نادي الصيد مساء غد (الجمعة) ، برئاسة المهندس عبد الله غراب بالشراكة مع مبادرة ”معا لحماية الأسرة المصرية“، ندوة تحت عنوان ”صناعة الوعي بحقوق الأسرة وتنميتها والحفاظ على مكوناتها“.

من المقرر أن تشهد الندوة حضورا مميزا من خبراء متخصصين في مجال حقوق الأسرة والتنمية الأسرية ، حيث تتناول مشاركاتهم الثرية أهمية تعزيز الوعي بحقوق الأسرة في إطار علاقات صحية، مع الاستعانة بورش عمل عملية لتقديم الأدوات والاستراتيجيات العملية التي يمكن للأفراد تطبيقها في حياتهم اليومية لتعزيز الحوار وبناء العلاقات الأسرية المستدامة. وتضم الندوة جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تركز على القضايا التي تهم الأسرة وتأثيرها على المجتمع.

وأعرب المهندس عبد الله غراب رئيس نادي الصيد، عن سعادته باستضافة الندوة ومشاركة مبادرة ”معا لحماية الأسرة“ في تحقيق أهدافها. وأكد أهمية الأسرة كوحدة أساسية في المجتمع، و“أننا جميعا نسعى جاهدين لتعزيز الوعي حول حقوق الأسرة وتنميتها“ وأعرب عن أمله في أن تكون الندوة بداية لجهود مستمرة لتعزيز العلاقات الأسرية الصحية والمستدامة.

تعد ندوة نادي الصيد فرصة قيمة لأسر وأعضاء النادي لتوسيع معرفتهم وفهمهم حول حقوق الأسرة وكيفية تعزيزها والحفاظ على تماسكها، حيث من المنتظر أن يتم تبادل الأفكار والتجارب في جو من التعاون والتفاعل، مما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دور الأسرة في بناء مجتمع قوي ومستقر.

تعد مبادرة ”معا لحماية الأسرة“ شريكا رئيسيا في ندوة نادي الصيد، حيث يتحدث مؤسسوها د. إنجي فايد ود. حسام لطفي أستاذ القانون بحقوق بني سويف، عن أهمية تعزيز الوعي بحقوق الأسرة وتوفير الدعم والموارد للأفراد والأسر لتعزيز العلاقات الأسرية السليمة.

تأتي الندوة في إطار نشاطات مبادرة ”معا لحماية الأسرة“ الهادفة إلى تعزيز العلاقات الاجتماعية وتوعية الأفراد بقضايا مهمة تهم المجتمع، حيث تعتبر المبادرة من الحركات الرائدة في تنظيم الفعاليات التوعوية والتثقيفية الأسرية، وكذا تسليط الضوء على القيم الأسرية والمبادئ الإسلامية المتعلقة بحقوق الأسرة وواجباتها، وتم تقديم الإرشادات والنصائح العملية لتحقيق هذه القيم والمبادئ في الحياة اليومية.

ونظمت المبادرة سلسلة من الندوات والمؤتمرات المهمة للتعريف بـ“فقه الكد والسعاية“ الذي أقره الأزهر الشريف، ”خاصة وأن هذا الفقه يمثل قاعدة مهمة لتحقيق استقرار الأسرة وتعزيز الحياة الأسرية السعيدة والعادلة بين الزوجين والأولاد“.

وأقيمت هذه الفعاليات في عدد من المحافظات، و شهدت مشاركة واسعة من الأفراد والجمعيات والمؤسسات ذات الصلة. وشارك في هذه الفعاليات مجموعة من الخبراء والعلماء والدعاة والمتخصصين في قضايا الأسرة، و قدموا محاضرات ومناقشات تفاعلية حول ”فقه الكد والسعاية“، وأجابوا على أسئلة المشاركين وناقشوا القضايا ذات الصلة بشكل شامل ومفصل.

وصرحت د . إنجي فايد مؤسسة المبادرة ، كبير الباحثين في وزارة الآثار، أستاذ مساعد الآثار، بأن مجلس أمناء المبادرة يعتزم تنظيم أكثر من ندوة خلال الموسم التعليمي الحالي في عدد من الجامعات لتعريف فئة الشباب بحقوق الأسرة وكيفية تأسيس عائلة قوية تحافظ على كيانها في جو من الاستقرار لتنشئة أطفال أسوياء يكونون نواة لمجتمع قوي.

وأوضحت أن الهدف من الندوات الجامعية وغيرها، إتاحة المعرفة والمهارات اللازمة لبناء علاقات أسرية ناجحة وتأسيس عائلات متماسكة، من خلال تعزيز الوعي بحقوق الأسرة وتعزيز القيم الأسرية كوحدة أساسية في المجتمع وفي تنمية جيل من الشباب المتوازن والمسئول والقادر على الإسهام في بناء مجتمع قوي.