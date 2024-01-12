أخبار التعليم.. تنسيق الجامعات الخاصة الترم الثاني 2024.. تفاصيل التقديم والتخصصات المتاحة.. الطب 80% وأسنان 78%.. تفاصيل تنسيق الجامعات الأهلية الترم الثاني

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



تنسيق الجامعات الخاصة الترم الثاني 2024.. تفاصيل التقديم والتخصصات المتاحة

يترقب طلاب الثانوية العامة موعد فتح بابتنسيق الجامعات الخاصة الترم الثاني للـتقدم بالجامعات الخاصة بالفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى الحالى 2023/2024.



الطب 80% وأسنان 78%.. تفاصيل تنسيق الجامعات الأهلية الترم الثاني

تلقى موقع صدى البلد عددا من الاستفسارات بشأن تنسيق الجامعات الأهلية الترم الثاني، الذي ينطلق بعد غد السبت.

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج

قررت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة التسجيل على منصة أبناؤنا في الخارج مرة أخرى بعد الانتهاء من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول وذلك للفئات الآتية:

اتحاد أمهات مصر: امتحان عربي أولي ثانوي بالجيزة "متوسط" وشكاوى من أجزاء بالنحو

أكدت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، إنها تابعت اليوم انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي التي بدأت في بعض المحافظات.

جامعة حلوان الأهلية: التقدم للكليات للفصل الدراسي الثاني 13 يناير

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، فتح باب التقديم أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية المتاحة بكليات الجامعة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023-2024.

وزير التعليم: لدينا 46 ألف طفل من ذوي الإعاقة بـ 330 مدرسة

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم فى احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة التي أقيمت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتورة ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور عمرو حداد نائب وزير الشباب والرياضة والمستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأحمد البنداري مدير الهيئة الوطنية للإنتخابات .

رضا حجازي: خطة الوزارة الإستراتيجية ترتكز على الطفل والمرأة وذوي الإعاقة

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن رؤية الدولة ووزارة التربية والتعليم في خطتها الاستراتيجية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٩ ترتكز على ثلاث أولويات هي الطفل، والمرأة، وذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن رؤية الوزارة تركز على تقديم تعليم جيد دون تمييز لأي طفل في مصر.

تدريب وتأهيل طلاب التعليم الفني لتنمية الكفاءات وتحسين جودة العمالة المصرية

استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حسن شحاتة وزير العمل،اليوم الخميس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لبحث سبل التعاون في مجال تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وتأهيل خريجي التعليم الفني لسوق العمل المحلي والدولي.

تنطلق الأحد| جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة منذ قليل ، أن امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 القاهرة من المقرر أن تبدأ رسميا يوم الأحد القادم الموافق 14 يناير 2024 وفقا للجدول الرسمي المعتمد.

إعلان الفائزين بجوائز جامعة جنوب الوادي للقيادي الأكاديمي والإداري والموظف المثالي

أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، الفائزين في منافسات الجوائز الفردية للقيادات الأكاديمية والإدارية والموظف المثالي، وجاءت المراكز الأولى في فئة عميد الكلية على النحو التالي:المركز الأول الدكتور أشرف محمد أبوالوفا، عميد كلية الصيدلة، المركز الثاني الدكتور وائل بكرى، عميد كلية الآثار، المركز الثالث الدكتور خالد بن الوليد، عميد كلية العلوم.