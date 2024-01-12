بالصور.. إصابة 9 أشخاص إثر إنهيار سقف غرفة منزل قديم بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، منذ قليل ، إثر سقوط سقف غرفة داخل منزل قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة الرحابية بمدينة دمنهور بالبحيرة.

إنهيار سقف غرفة منزل قديم بالبحيرة

إنهيار سقف غرفة منزل قديم بالبحيرة

إنهيار سقف غرفة منزل قديم بالبحيرة

إنهيار سقف غرفة منزل قديم بالبحيرة

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين انهيار سقف غرفة داخل منزل بحارة أبو طقية بمدينة دمنهور، مما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بكسور وجروح مختلفة.

أسفر الواقعة عن إصابة كلا من : أمل مصطفى 65 سنة اشتباه كسر بالساق اليسرى ، آية مصطفى 25 سنة جروح متفرقة بالرأس ،نعيمة عبد الستار 50 سنة اشتباه بعد الارتجاج، مصطفى ملوخية 32 سنة اشتباه كسر بالساق، مرسي مصطفى 56 سنة اشتباه ما بعد الإرتجاج، أيمن محمد شعبان 35 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج ، عبدالله مصطفى مرسي ، 50 سنة سحجات وكدمات بالجسم ، صبري كمال 54 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج، محمود أبو فراج 36 سنة كدمات بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمعرفة ملابسات الحادث.