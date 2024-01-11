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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية بـ 7 مراكز في البحيرة

ازالة الإشغالات بالبحيرة
ازالة الإشغالات بالبحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز ( دمنهور - رشيد -  الدلنجات - بدر - ادكو - حوش عيسى - إيتاي البارود) عن إزالة 13 حالة تعدي بمساحة 2400 م2 عبارة عن أسوار و أساسات بالطوب الابيض وأسوار طولية وعرضية و شدات خشبية وأعمدة خرسانية وهنجر من الصاج مخالف بدون ترخيص.

وتجدر الإشارة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

البحيرة التعديات على الاراضي الزراعية الوحدات المحلية حملات إزالة التعديات نائب محافظ البحيرة لتعديات على الأراضى الزراعية

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