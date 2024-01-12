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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فى عيد الحب.. رامي جمال يستعد لطرح أحدث أغانيه وأنا بفارق

بوستر أغنية رامي
بوستر أغنية رامي جمال

يستعد المطرب رامي جمال لطرح أغنية جديد ضمن أغنيات ألبومه الأخير والذى بدأ فى طرح أغانيه مع بداية عام 2024.

الأغنية تحمل اسم وأنا بفارق ومن المفترض ان يتم طرحها مع احتفالات عيد الحب الشهر القادم، حيث طرح رامي الصورة الدعائية للأغنية وعلق عليها قائلا: وانا بفارق بقالي اسبوع سايبكم مفرفشين وده ميرضنيش  ونتقابل بعدها في غنوه عيد الحب ونحب بقي شويه والالبوم في العيد ان شاء الله.

 

دويتو مع ناريمان 

وكان رامي جمال قد طرح الأسبوع قبل الماضى أغنية دويتو مع زوجته ناريمان بعنوان دوخناك يافراق، وحققت نجاحا كبيرا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

 رامي جمال يتصدر التريند


وتصدر رامي جمال قائمة تريند يوتيوب بأغنية "أهي مشيت"، فقد احتلت المركز الخامس في قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير.

 

ونالت أغنية "أهي مشيت"، على إعجاب الجمهور، وتصدرت التريند بعد ساعات قليلة من طرحها، وهي من كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، توزيع زاك، تصوير بوستر شريف مختار.

 

 

كلمات أغنية "أهي مشيت" لرامي جمال وفريد

وتقول كلمات الأغنية أهي مشيت .. وسابت قلبي من غيرها بدون ولا حل

نعيش ولا .. أنا وهو نموت ولا الحنين هيقل

 

مجاوبتنيش وأنا من أصله مسألتش

ومش عارف أنا هعمل في بعدها ايه

هتنساني؟ متنساني مفيش فايدة

قلبي مفيش غير الموت اللي هينسيه

 

بعدك كسر ضهري.. فينك وحشتيني.. بعدتي بس انتي عمرك ماسبتيني

مرسومة فوق كفي.. وياريته بيكفي.. متصورة في قلبي ومنورة في عيني

 

يا أيامنا.. أمانة عليكي طارديها في ليالي البعد

انا في عرضك يا أيامنا تلمينا في يوم على بعض

 

قولولها لمين في بعدك عنه هيفضفض؟

وعاتبيها وفي ايديكي هاتيها اوام

وعن حالي وأحوالي ماتحكيلها

روحي قوليلها صدعني عليكي كلام

 

بعدك كسر ضهري.. فينك وحشتيني.. بعدتي بس انتي عمرك ماسبتيني

مرسومة فوق كفي.. وياريته بيكفي.. متصورة في قلبي ومنورة في عيني

المطرب رامي جمال رامي جمال عيد الحب احتفالات عيد الحب

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