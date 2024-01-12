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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إمام عاشور السبب.. دونجا يكشف مفاجأة بشأن انتقاله للزمالك

إمام عاشور
إمام عاشور

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" "زعلت لما راح الأهلي".. "دونجا" يعلق على انتقال إمام عاشور للقلعة الحمراء: كان مكلمني آجي الزمالك".

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لاعب الأهلي يفجر مفاجأة بشأن حارس الزمالك

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الضغط والهدف المبكر.. نصائح لاعب الزمالك السابق للفريق قبل لقاء أبو سليم


وجاء في التقرير أن نبيل عماد دونجا، لاعب الزمالك الحالي، أعرب عن حزنه بسبب انتقال إمام عاشور لـ النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.


وقال لاعب الزمالك، إن إمام عاشور، كان على علاقة شخصية به، قبل الانتقال لـ الزمالك، وكان له دور في الانتقال لـ الزمالك.


وتابع:" لاعب الكرة بيكون له دور في ضم لاعب آخر يكون صديق له، أو قريب منه".
 

 

 الجماهير هتتغنى باسمه.. مجدي عبد الغني يعلن مفاجأة بشأن رمضان صبحي والعودة لـ الأهلي
 

 

علق الكابتن مجدي عبد الغني، على تصريحات الكابتن أحمد شوبير، حارس الأهلي السابق ومنتخب مصر، بشأن عودة رمضان صبحي من أجل اللعب بالنادي الأهلي.

وقال الكابتن مجدي عبد الغني، :" ياريت رمضان صبحي لاعب محترم وجيد، ولاعب مفيد لـ النادي الأهلي، وأنه يتمنى عودة رمضان لـ الأهلي".


وأوضح أن النادي الأهلي تنزل عن بعض الأشياء في التعاقد مع بعض النجوم، منهم إمام عاشور، وأنه يرى أن رمضان لم يرتكب شيء مشين تجعله لا يعود لـ الأهلي.


وأشار إلى أن مبادئ الأهلي لا يوجد بها مشكلة في قيام اللاعب بالاحتراف في نادي ثم عاد لـ الأهلي، وأن اللوائح سمحت لـ اللاعب ونحن الآن في عصر الاحتراف.


وتابع:" لو رمضان رجع وحقق فوز لـ الأهلي، ستغني الجماهير باسمه، وأنه يرى أن رمضان لم يرتكب شئ كبير".


ولفت إلى أن رمضان صبحي، يعود لـ الأهلي دون اعتذار، لآن اللاعب لم يرتكب شئ، ضد النادي، ولكن رمضان اختار طريق الاحتراف.


وكشف أن إمام عاشور وجه كلمات لـ النادي الأهلي، في الماضي وبعد ذلك جاء لـ الأهلي، والجماهير تتغنى باسمه الأن، وأن الإدارة بالأهلي تقوم بالأشياء الصحيحة.

 

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