غلق كلي لعدد من المحاور المرورية في الجيزة| تفاصيل

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنا مع تنفيذ أعمال اختبار أحمال لمحور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري "محور المنيب" اتجاه الطريق الدائري "القوس الغربي" تحديداً المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام و محطة مترو فيصل

مما يستلزم غلق كلي لمحور الفريق كمال عامر بالاتجاه المشار إليه، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة يومين على النحو التالي:

▪️ يوم الجمعة الموافق 12 الجاري ابتداءً من الساعة 1 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحا.

▪️ يوم السبت الموافق 13 الجاري ابتداءً من الساعة 1 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.