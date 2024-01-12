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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس مقاول أنهى حياة ابن عمه بسبب 5 آلاف جنيه في بولاق

صدى البلد

أمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية بحبس مقاول أنهى حياة ابن عمه بطعنة قاتلة بعد خلاف بينهما على مبلغ 5 آلاف جنيه. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وصرحت بدفن المجني عليه عقب الانتهاء من التشريح. 

وشهدت منطقة بولاق الدكرور جريمة قتل بشعة بعدما سدد مقاول طعنة قالتة لابن عمه أودت بحياته وسط الشارع بسبب 5 آلاف جنيه. 

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال أحد الأشخاص جثة هامدة به آثار طعنات نافذة وادعاء تعدي آخر. 

 

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وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص والتقابل مع أسرة المجني عليه أفادوا بنشوب مشاجرة بين نجلهم وابن عمه بسبب رفض الضحية رد مبلغ مالي ٥ الاف جنين اقترضه من المتهم وخلالها استل المتهم سلاح أبيض وسدد طعنات نافذة للمجني عليه أردته قتيلا، جرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

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