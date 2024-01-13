المعهد القومى لعلوم الليزر يعلن عن قبول دفعة جديدة | تفاصيل

أعلن المعهد القومي لعلوم الليزر عن قبول دفعة جديدة لطلبة الدراسات العليا (دبلوم-ماجستير-دكتوراه الفلسفة) بنظام الساعات المعتمدة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ طبقاً للقواعد المعلنة بالمعهد.

كما أوضح المعهد ، أن تقدم الطلبات بأسم الدكتور/ عميد المعهد إعتباراً من الأحد ١٤-١-٢٠٢٤ و حتي الخميس ٨-٢-٢٠٢٤

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، شهدت جامعة القاهرة على مدار عام 2023، بتوجيه من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، العديد من أوجه تعزيز سُبل التعاون الدولي مع العديد من الجهات والمؤسسات على مختلف المستويات، ومن خلال عدة إجراءات، أهمها توقيع العديد من بروتوكولات واتفاقيات تعاون مع من جامعات وجهات وهيئات ومؤسسات محلية ودولية، واستقبال شخصيات عامة وسفراء ووفود وممثلي عدة جهات، والعديد من الفعاليات مع جامعات أجنبية، بالإضافة إلى المشاركةالمتنوعة من الفعاليات الدولية، واستقبال الأساتذة الأجانب الزائرين للتدريس بعدد من كليات الجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على فتح آفاق واسعة على الساحة الدولية.

وقد وقعت جامعة القاهرة خلال عام واحد عددًا من البروتوكولات واتفاقيات التعاون، أهمها اتفاقية تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (UNESCO)، لإنشاء أول كرسي لليونسكو بهدف حفظ التراث الثقافي والمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص العمل، وهو يخدم ركائز التعليم العالي والبحث العلمي والسياحة والأثار والتنمية المستدامة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية التنمية المستدامة في مصر 2030.

كما تم توقيع بروتوكول مشترك بين جامعة القاهرة ووزارة التعليم الصينية في مجال تعليم اللغة الصينية وإنشاء الدرجات العلمية المزدوجة، ويهدف إلى التعاون بين الطرفين في مجالات ورش العمل وبرامج التدريب، والمشروعات البحثية، والبرامج الدراسية، والدرجات العلمية المشتركة في الماجستير والدكتوراه، وقبول الطلاب في الجامعة الصينية لمدة فصل أو عام دراسي، بالإضافة إلى توقع بروتوكول تعاون مع جامعة إيست لندن البريطانية، بهدف إنشاء درجات علمية مزدوجة لمرحلة البكالوريوس في مجالات العلوم المصرفية والمالية، وتحليلات بيانات التسويق، والتمويل وإدارة المخاطر، والمحاسبة والتمويل، والتكنولوجيا المالية، وإدارة الأعمال الدولية، وإدارة الموارد البشرية، وتعليم وتدريب المعلمين.