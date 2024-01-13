النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

تابعت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الترويج حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

عدم إقامة معابر غير شرعية

وناشدت الهيئة، في بيان اليوم الجمعة، المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية، وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركه القطارات.

وأكدت الهيئة على ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المُعدة لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصه بهيئة السكك الحديديه للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

