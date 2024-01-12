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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عضو التنسيقية عن إدعاءات إسرائيل أمام "العدل الدولية": تحاول التملص من جرائمها

صدى البلد

استنكر المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الإدعاءات التي زعمها فريق الدفاع الاسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدا أن إسرائيل تحاول التملص من جرائم الحرب التي ارتكبتها فى قطاع غزة، والتي نفذتها على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي وشعوب العالم.


وأضاف " الباز" فى تصريحات له منذ قليل، أن إسرائيل ضربت بالقوانين والمواثيق والأعراف الدولية عرض الحائط، حينما رفضت مرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومارست حرب تجويع ضد المدنيين العزل.


وأكد الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن دخول المساعدات عبر معبر رفح إلي قطاع غزة ليست إرادة مصرية منفردة، موضحا أن مصر ليست لها سيادة على الجانب الفلسطيني، وأن الجهات الدولية مثل الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمة الصحة العالمية، كل هذه الجهات تتسلم المساعدات من الجانب الإسرائيلي بعد تفتيشها، إذن إسرائيل هي من تعرقل دخول المساعدات إلي قطاع غزة.

 

وطالب الباز، المجتمع الدولي بالتدخل لوقف إسرائيل وانتهاكاتها ضد المدنيين ومواجهة سياسة التجويع والإبادة الجماعية التي يتعرض لها جميع فئات أشقائنا فى غزة، مشددا إنه لا يمكن المزايدة على دور مصر فى دعم القضية.

المهندس أحمد الباز مصر أكتوبر تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ائيلي إسرائيل

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