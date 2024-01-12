أوكرانيا: بريطانيا تخصص 200 مليون جنيه إسترليني لإنتاج الطائرات المسيرة لنا

أكد وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، اليوم الجمعة، أن المملكة المتحدة، أعلنت تخصيص 200 مليون جنيه إسترليني لإنتاج الطائرات المسيرة بدون طيار طويلة المدى والبحرية.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في وقت سابق من اليوم، عن أكبر حزمة مساعدات دفاعية بريطانية لأوكرانيا منذ بدء الحرب، وتقدر قيمتها بـ 2.5 مليار جنيه إسترليني، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وأشار عمروف إلى أن هذه ستكون أكبر عملية تسليم طائرات بدون طيار إلى أوكرانيا بين جميع البلدان.

وستقدم المملكة المتحدة أيضًا مبلغًا إضافيًا قدره 18 مليون جنيه إسترليني كمساعدات إنسانية، بالإضافة إلى 340 مليون جنيه إسترليني تم تخصيصها بالفعل وسيساعد ذلك في التغلب على عواقب الهجمات الجوية الروسية وتعزيز حماية البنية التحتية للطاقة.

وبحسب عمروف، فإن اتفاقية التعاون الأمني تضفي طابعًا رسميًا على الدعم لعدد من البرامج التي تقدمها المملكة المتحدة وستستمر في تقديمها، لا سيما في مجالات تبادل المعلومات الاستخباراتية، والأمن السيبراني، والتدريب الطبي والعسكري، والتعاون في صناعة الدفاع.

ويلزم الاتفاق المملكة المتحدة بإجراء مشاورات مع أوكرانيا في حالة الهجوم الروسي المتكرر على البلاد وتقديم الدعم الدفاعي.