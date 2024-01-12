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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا نقدم تبرعات| مستشفى الناس تكشف حقيقة التعاون الطبي مع نادي الزمالك

نادي الزمالك
نادي الزمالك

نفت إدارة مستشفى الناس بشكل قاطع، كل ما تردد بخصوص تبرع المستشفى بوحدة علاجية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، حيث أن المستشفى مؤسسة خيرية غير مخول لها تقديم التبرعات، وتؤكد أن البيان الصادر عن مجلس إدارة نادي الزمالك صيغ بشكل غير دقيق، ولم يتم مراجعة إدارة مستشفى الناس فيه قبل صدوره.

وتوضح مستشفى الناس، أن التعاون المتفق عليه مع نادي الزمالك يأتي في إطار مبادرة "قلب أمين" التي أطلقتها المستشفى منذ عامين بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والتي تهدف لتقديم خدمات التوعية والفحص المبكر للرياضيين في مختلف الأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية لتفادي حدوث الأزمات القلبية، حيث تمثل أمراض القلب أحد الأسباب الرئيسية المسئولة عن وفيات الرياضيين.

وتؤكد مستشفى الناس، أنها جهة غير هادفة للربح تمتثل للقوانين المصرية وكل التبرعات تذهب إلى مصارفها المحددة ويراقب عليها الجهات القانونية الرسمية الممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حيث نجحت مستشفى الناس بفضل كافة التبرعات في إنقاذ حياة أكثر من ٥٠٠٠ حالة في ٤ سنوات.

وتطمئن إدارة المستشفى، جميع المتبرعين أن أوجه التعاون المثمر مع المؤسسات تعود بالنفع أولا وأخيرًا لزيادة التبرعات لتقديم أكبر عدد من الرعاية الصحية لجميع المرضى وتجنب الاصابة بأمراض القلب التي من شأنها القضاء على قوائم الانتظار.

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