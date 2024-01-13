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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

دمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع ضمن أنشطة قصور الثقافة بالأقصر

صدى البلد

شهد فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة  لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، حيث عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "مواجهة العنف المنزلي ضد الأطفال" ألقاها عمرو عبد الصبور موضحا أهمية حماية الطفل من العنف الأسري، تعرف الطفولة بأنها مرحلة من مراحل الكائن البشري تمتد منذ ولادته حتى بلوغ سن الرشد.

 بجانب ذلك عقد القصر محاضرة بعنوان "الفنون القولية وأنواعها" ألقاها خالد حلمي حيث عرف الأدب الشعبي بأنه كل الفنون القولية التى ابدعتها جماعة شعبية، وتناقل ابناؤها أشكاله عن طريق الرواية الشفوية جيلا بعد جيل.

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أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية ورشة قرأت كتاب بعنوان "إحسان عبد القدوس عاشق الحرية "تأليف فؤاد قنديل ناقشه على محمود موضحا، الحرص على أمور الدين، والشعور الوطني والنقد الأدبي وتاريخ مصر الحديثة، وكذلك أعدت مكتبة النمسا الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان "أم الخير" تأليف أحمد أبوالشيخ سردتها منال عبد الرسول متناولة القصة أن المنزل الريفي متحف يجب الحفاظ عليه، والتلقائية والطيبة سمة من سمات كبار السن في الريف والنظافة الشخصية للمرأة الريفية أمر هام في حياتها، والمرأة الريفية منتجة لاحتياجاتها المعيشة في حياتها اليومية.

تقام الفعاليات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمود عبد الوهاب، والادارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحى وينظمها فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى حيث، عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "دمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع" ألقاها العادلي حسان متحدثا عن فوائد إيجابيات الدمج المجتمعي، وتأثير الدمج على مفهوم الذات، بجانب ذلك عقدت مكتبة الضبعية الفرعية الثقافية محاضرة بعنوان "الذكاء الاصطناعي" ألقاها محمد فتحي موضحا تعريف الذكاء الاصطناعي واستخدماته وفوائد وأضرار الذكاء الاصطناعي.

ووفقا لبرنامج الفعاليات أعد قصر ثقافة الأقصر الاجتماع الأسبوعي لنادي أدب الأقصر بقيادة الشاعر أحمد عراقي رئيس النادي، واستمعنا من خلاله قصيدة بعنوان "السلطان سيلفر" ألقتها حنين أحمد، وقصيدة " الوجع المؤلم" ألقتها مني محمد، وقصيدة "السد العظيم" للشاعر حسن الجيلاني، كما أعد القصر أمسية شعرية للشاعر كريم الشاوري بعنوان "الحلم"، أعدت مكتبة الرياينة الثقافية أمسية شعرية للشاعر على حسان بعنوان" حضور"، وأعد المركز الحضري عرض إنشاد ديني بعنوان "يا قبة ياخضرة" ألقاها مروان جمال.

عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "مخاطر التواصل الاجتماعي على الأفراد" ألقاها حسب الله احمد متحدثا عن مخاطر التواصل الاجتماعي، والآثار السلبية التى يتركها التواصل في المجتمع والوقاية من هذه المخاطر بالتعليم والمحاضرات والتوعية، هذا بجانب عرض مسرح عرائس بعنوان "النظافة" أداء أسماء عبد الباقي وعواطف مصطفى، ونفذت ورشة فنون تشكيلية نفذها سهري سباق، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة أشغال يدوية عمل شنطة بالكروشيه نفذتها فاطمة أحمد.

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