مسؤولان: الغارات الأمريكية الجديدة على الحوثيين تمت بواسطة سفن واستهدفت منشأة رادار

قال مسؤولان دفاعيان أمريكيان السبت إن الغارات الجديدة التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف لجماعة الحوثي في اليمن، تمت بواسطة سفن البحرية الأمريكية.

وذكر المسؤولان لشبكة "إن.بي.سي" الأمريكية أن الهدف كان منشأة رادر تابعة لجماعة الحوثي.

ويشن الحوثيون منذ أسابيع هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر مؤكدين استهداف سفن على ارتباط بإسرائيل، تضامنًا مع الفلسطينيين في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة.

ونفذت الضربات الأمريكية والبريطانية فجر الجمعة، على أهداف في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، ما صعد المخاوف من اتساع رقعة النزاع في المنطقة.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن طائرات مقاتلة وصواريخ توماهوك استُخدمت في العملية المشتركة.