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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قلبت الترابيزة|كيف دافعت إسرائيل عن جرائمها بغزة أمام «العدل الدولية».. وهذا موعد صدور الحكم

صدى البلد

منذ 7 أكتوبر الماضي، انطلقت عمليات العنف والإبادة الجماعية التي تمارسها قوات العدو الصهيوني على أبناء قطاع غزة المُحتل في فلسطين، في صورة أعمال وحشية راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء بأبشع الطرق، حتى انتفض الكثير من الدول منددين بتلك الجرائم، حتى تقدمت جنوب أفريقيا بقضية في محكمة العدل الدولية، ضد جرائم الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

بدأت محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، اليوم ثاني أيام جلسات الاستماع ، في القضية التي تطالب فيها جنوب أفريقيا بالوقف الفوري للحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي يتم مناقشة خلالها ارتكاب إسرائيل لعمليات إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.. 

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إسرائيل ترفض الاعتراف بجرائمها في غزة 

رفضت دولة الاحتلال الصهيوني الاعتراف بالاتهامات الموجهة إليها أمام محكمة العدل الدولية، مبررة أن العلمليات العسكرية التي تقوم بها في القطاع المُحتل هي واحدة من أعمال الدفاع عن النفس ضد حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى، وطلب الفريق القانوني الإسرائيلي من المحكمة رفض دعوى جنوب أفريقيا، ورفض التدابير المؤقتة التي طلبتها.

وطلب الفريق القانوني الإسرائيلي من المحكمة إحترام كل الأطراف، وموازنة مصالحهم قبل إصدار تدابير احترازية، متابعًا « ما عُرض أمس من صور فردية ليس دليلاً على وجود نية لارتكاب إبادة جماعية.. والحقائق القادمة لا تستدعي تطبيق الإجراءات الاحترارزية التي تطالب بها جنوب أفريقيا».

إسرائيل تزعم ارتكاب عمليات إبادة جماعية ضدها

استكمالاً لعمليات التلون وإنكار جرائمهم في غزة، قال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية تال بيكر، إن جنوب إفريقيا قدمت، الخميس، قصة مشوهة بشكل صارخ، عندما اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، في اليوم الأول من جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها أمام محكمة العدل، مضيفًا: 

« إذا كانت هناك أعمال إبادة جماعية، فقد ارتكبت ضد إسرائيل».

اعتبر المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أن مطالبة جنوب إفريقيا بوقف فوري للحملة العسكرية الإسرائيلي في غزة، تسعى إلى تقويض حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن نفسها، وجعلها عاجزة عن الدفاع عن نفسها، مضيفًا «حماس تسعى إلى إبادة جماعية لإسرائيل».

إسرائيل أخفقت في الرد 

اهتم وزير العدل في جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، بالرد على دفاع دولة العدو الصهيوني عن نفسها في القضية، قائلاً إن إسرائيل أخفقت في الرد على ما تقدمنا به ومتمسكون بوقائع القانون والبراهين التي قدمناها، فـ إسرائيل تبدو غير قادرة على إدانة أفعال جنودها ولا يمكن تجاهل تصريحات مسئوليها.

موعد صدور حكم محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

سادت حالة ترقب من الجميع، لموعد صدور قرارمحكمة العدل الدولية، في الاتهامات الموجهة ضد إسرائيل، هو الأمر الذي أوضحه الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان في الامم المتحدة، في تصريحات تليفزيونية قائلا: 

«إن قرار المحكمة قد يصدر في غضون فترة تتراوح بين 10 أيام و15 يومًا، وقد تزيد تلك الفترة قليلاً نتيجة ضغوط تتعرض لها المحكمة من بعض الجهات، دون أن يُسميها».

قوات العدو الصهيوني 7 أكتوبر قطاع غزة فلسطين إسرائيل عمليات إبادة جماعية

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